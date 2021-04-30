Более 100 проблемных ситуаций, о которых жители региона сообщили в приёмную губернатора за неделю, решены

Приёмная губернатора Игоря Васильева на сайте «Кировская правда» помогает решать важные для жителей региона вопросы.

С 21 по 28 апреля Игорю Владимировичу от кировчан поступило 125 сигналов. Основными темами были: благоустройство, ЖКХ, здравоохранение, социальное обслуживание населения. Решено большинство (105) поступивших вопросов.

Так, в Опаринском районе подтопило участок дороги «Речной-Северный». После жалоб в соцсетях обслуживающая организация выехала на место и ликвидировала подтопление.

Много сообщений касалось разрешения родителям присутствовать на выпускных в детских садах и школах. В связи с этим губернатор Игорь Васильев инициировал заседание регионального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, на котором отдельно обсудили этот вопрос. После консультаций с представителями управления Роспотребнадзора родителям разрешили посещать выпускные в школах и садиках. Сами выпускные должны проходить только в рамках одного класса (группы) и при строгом соблюдении всех профилактических мероприятий: термометрия, обработка рук, использование масок, социальная дистанция.