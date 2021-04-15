Брендированные влажные салфетки — к кому обратиться

Контрактное производство влажных салфеток, выпускаемых под СТМ различных компаний набирает обороты. Прирост рынка составляет около 90 % в год, что неудивительно. Ведь нанесение логотипа на упаковку товара – эффективный и долгосрочный маркетинговый способ продвижения бренда, повышения лояльности покупателей.

Что такое контрактное производство

По сути – это изготовления партии товара под заказ на мощностях независимого изготовителя, который берет на себя ответственность за разработку дизайна, соблюдение технологических процессов, сертификацию и контроль качества готового продукта.

Плюсы для заказчика – прогнозируемый бюджет, нивелирование рисков при недостаточности своих знаний и исключение расходов на непрофильные виды деятельности компании.

К кому обратиться

Лучше искать крупные компании. АВ-групп (https://avgroupp.ru/) контролирует процесс изготовления на каждом этапе и тесно сотрудничает с поставщиками сырья.

Процесс взаимодействия с заказчиком выстраивается так:

определение оптимального вида продукта, с учетом рода деятельности заказчика;

выбор упаковки – пластиковая туба, саше или мягкая упаковка с матовой, глянцевой или металлизированной поверхностью;

тип пропитки – в зависимости от назначения салфеток (спиртовые – для медицинских центров, с ухаживающими компонентами – для ухода за кожей, с антибактериальными — для санитарной обработки);

вид отдушки;

размер, материал и количество салфеток в упаковке.

После согласования основных моментов, компания приступает к производству образцов. Готовые образцы тестируются и, либо принимаются заказчиком, либо отправляются на доработку. Второй вариант возможен, если тестовый вариант не соответствует по каким-либо характеристикам. Например, если салфетки для ухода за стеклом оставляют на поверхности ворсинки или запах отдушки кажется слишком резким.

После доработки и утверждения пробного образца, производитель готовит пакет документов для сертификации, далее – государственная регистрация товара.

Предпоследний этап – производство пробной партии влажных салфеток в упаковке, утвержденной заказчиком. Завершающий – запуск в серийное производство.

Плюсы компании

Своя лаборатория для разработки пропитывающих составов на случай, если заказчик захочет получить эксклюзивный продукт и несколько видов упаковки на выбор – от пластиковых туб, до саше и мягких упаковок с клеевыми защитными клапанами.

Регулярные поставки сырья и полный производственный цикл (без посредников), что исключает срывы сроков поставки.

Большой опыт работы, налаженная логистика и свои складские помещения. Плюс удобный сайт, и прозрачное ценообразование и гарантия высокого качества готовой продукции.