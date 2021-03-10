Часть домов в Кирове останется без холодной воды

О перебоях с водой сообщили в «Водоканале».

Причиной отсутствия холодной воды в ряде домов Кирова станут плановые работы на коммунальных сетях. Из-за аномальных мартовских морозов коммунальщикам придется прогревать трубы, чтобы не допустить обледенения.

10 марта воды не будет в домах в Октябрьском, Ленинском и Первомайском районе. Список можно посмотреть здесь.

В зоны отключения будет организован подвоз воды.

Ранее мы писали, что в Кировской области устроили огненное шоу, чтобы отогреть водонапорную башню.