Чем полезно в доме натуральное новогоднее дерево

Лесная красавица и целительница

Воздух соснового бора чист, напоён ароматом хвои, полезен людям со слабыми лёгкими, так как фитонциды хвои антибактериальны. И если отдать предпочтение в Новый год живой лесной красавице, в доме надолго сохранится аромат леса, а не пластмассы.

Кроме того, сосна – древнейшее лекарственное дерево, о чём упоминается на глиняных дощечках Шумерского государства. Из естественных трещин коры сосны выделяется светло-жёлтая живица, которая за многие миллионы лет превратилась в янтарь. Живица лечит ангину в первые сутки заболевания. Очищенная живица – бактерицидное средство, из живицы получают канифоль, скипидар, она входит в состав мазей для растирок. В новогодних ветках сосны витамин С сохраняется в течение трёх месяцев.

Выбирайте в дом сосну, у которой гнутся веточки, иголочки тёмно-зелёные без жёлтых концов, каких-либо пятен. Найдите ей место, поставьте в воду, дольше будет «живой». На свету ее иголочки станут коричневыми и пропадёт драгоценный хлорофиллин натрия, снижающий кровяное давление, атеросклероз. Вода поможет натуральному клеточному соку сосны дольше действовать на наш организм – можно будет срезать для напитка верхние 2-3 см веточки. Использовать сосну можно долго. Но, если веточки потеряют гибкость, вода не поможет. Тогда деревце нужно вынуть из воды и найти ему место, где оно будет засыхать (в тени), не меняя зелёного цвета хвои. С сухой сосны хвоя легко отрывается, а отмершие веточки и ствол могут чистить своим огнём, дымком воздух кухни, туалета, если сжигать их на железном совке.

Дымок хвойных пережигает чёрную энергию, накопленную в зимних, плохо проветриваемых квартирах

Сухая, старая хвоя снимает боли в пояснице, если сделать из неё подушечку на кресло. Очень полезна для людей сидячих профессий. Можно использовать для этого и новогоднюю сосну или ель. Но лучше набрать опавшую хвою в лесу.

Лечебные свойства сосны

Она содержит дубильные вещества, эфирное масло, смолы, аскорбиновую кислоту, каротин, витамины К, B1, B2, P… Сосновые препараты обладают отхаркивающим, мочегонным, потивовоспалительным, болеутоляющим и дезинфицирующим действием.

Настой готовится так: столовую ложку почек залить 0,5 литра кипятка в термосе на ночь, пить по нескольку глотков за 30 минут до еды в 3-4 приёма в тёплом виде от водянки, бронхита, воспаления дыхательных путей как желчегонное средство.

Витаминный профилактический чай: 50 г молодой хвои (суточная доза) последнего прироста залить 2 стаканами кипячёной воды на 2 часа, настаивать в темноте, добавить сахар, немного уксуса.

Или напиток: 50 г почек варить 20 минут в 0,5 литра молока; пить глотками (дневная доза для взрослых и на 2 дня – детям) от простудных заболеваний верхних дыхательных путей, камней, песка в почках, мочевом пузыре, подагры, ревматизма, кожных заболеваний.

Ванны из сосновой хвои – верное средство при нервных заболеваниях. Живица помогает при воспалении желудка, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и желудка.