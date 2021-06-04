Депутат обвинил популярный фастфуд в разрушении культуры здорового питания

Депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко призвал разобраться с продукцией известной сети ресторанов быстрого питания «МакДональдс».

Также парламентарий потребовал ужесточить правила доступа продукции «Нестле» на российский рынок. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Не так давно представители «Нестле» заявили о том, что больше половины выпускаемой компанией продукции не отвечает критериям здорового питания, принятым на международном уровне. Поэтому Онищенко полагает, что Россия имеет право потребовать у производителя поменять политику либо закрыть ему доступ на свой рынок, пишет ТАСС.

Также, по мнению парламентария, следует «разобраться» и с «МакДональдсом». Бургеры быстрого приготовления сумели в короткие сроки разрушить «многовековую культуру» питания жителей России. Онищенко отметил, что и эту компанию необходимо заставить адаптировать меню под российские пищевые привычки.