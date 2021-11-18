Депутаты Заксобрания приняли бюджет области в первом чтении

Сегодня депутаты Заксобрания в первом чтении приняли законопроект о бюджете Кировской области областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

Документ был одобрен большинством депутатов — за проголосовали 30 из них.

Бюджет сохраняет социальную направленность – 65% расходов будет направлено на развитие образования, здравоохранения, культуры.

На поддержку образования в бюджете 2022 года предусмотрено около 20 млрд руб., на развитие здравоохранения — более 12 млрд. Сохранятся все меры поддержки семей с детьми, срок действия регионального семейного капитала продлен до 2026 года. С 2022 по 2024 годы запланировано строительство 13 школ, сохраняются выплаты за классное руководство и бесплатное горячее питание младших классов.

Значительные средства будут выделены на ремонт и строительство дорог, газификацию.

В бюджете, в том числе, предусмотрены средства на улучшение условий проживания. Работа ведётся в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

В следующем году и в плановом периоде реализация программы продолжится. В 2022-м на эти цели в областном бюджете предусмотрено 358,3 млн руб. На них будут благоустроены 136 дворовых территорий и общественных пространств.

75 из них были отобраны жителями в ходе рейтингового голосования с 26 апреля по 30 мая на единой онлайн-платформе. В числе лидеров — парк «Южный» (Кирово-Чепецк), пешеходные зоны на ул.Заречной (Кирс), ул.Горького (Нолинск), 30-летия Победы (Омутнинск) и на ул.Радина (Яранск), «Городской сад» (Котельнич), сквер с установкой памятника Грину на Соборной площади (Слободской).

Кроме того, будут реализованы проекты-победители Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это «Благоустройство исторической части «купеческого» города Вятские Поляны» и «Яранск. Стрелецкая слобода».

«Программа реализуется в нашей области с 2017 года. За это время благоустроено свыше тысячи дворовых территорий и общественных пространств. При выборе объектов благоустройства активное участие принимают жители, что повышает эффективность и контроль за расходованием бюджетных средств», — прокомментировал губернатор Игорь Васильев.

На реализацию нацпроекта «Экология» в бюджете 2022 года заложено 148 млн рублей.

Одним из важнейших направлений станет рекультивация свалки в Слободском. Она пройдёт в два этапа. Технический включает работы по формированию террикона отходов, обустройство многофункционального защитного экрана, пассивной системы дегазации для отвода биогаза и дренажной системы для сбора фильтрата. Биологический этап — это посев злаковых трав.

Работы будут выполнены за два года. Подрядчик приступил к ним в сентябре. В этом году пройдут подготовительные и земляные работы, остальные мероприятия запланированы на 2022-й. В результате площадь полигона, занятая отходами, уменьшится с 6,7 га до 4,2 га (почти на 40%).

Несмотря на социальную направленность бюджета и важные для области проекты, которые предстоит реализовать, два депутата (КПРФ) проголосовали против, а восемь («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — воздержались.