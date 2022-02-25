Депутаты ОЗС в первом чтении приняли поправки в Устав области

Он приводится в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», принятого во исполнение норм Конституции РФ.

Должность Губернатора переименовывается в Главу Кировской области. Он руководит исполнительной властью в области, определяет не только структуру, но и систему органов исполнительной власти.

При этом Глава Кировской области одновременно замещает государственную должность Российской Федерации и государственную должность Кировской области.

Расширяются полномочия Главы региона в отношении руководителей муниципальных образований. Полномочия Правительства области приводятся в соответствие с федеральными нормами.

Изменениями устанавливается, что Заксобрание – представительный и единственный законодательный орган государственной власти Кировской области. Уточняется правовой статус депутатов. Предполагается, что с 1 июня все они будут замещать государственные должности Кировской области вне зависимости от того, работают ли они на профессиональной основе или без отрыва от основной деятельности.

У ОЗС появляется новое полномочие – заслушивание информации о работе органов местного самоуправления.

Закон будет вступать в силу поэтапно. Ряд положений — с 1 июня (в т.ч. нормы, которые касаются правового статуса Главы Кировской области и Законодательного Собрания).