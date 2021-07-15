Для детей медиков из «красных зон» предлагают организовать отдых

С такой инициативой выступила «Единая Россия».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил организовать отдых в оздоровительных лагерях для детей медиков, работающих в «красных зонах» в коронавирусных госпиталях, а также для детей из семей, оказавшихся в зонах чрезвычайных ситуаций.

Такая программа позволит организовать отдых для более чем 11 тысяч детей, а также загрузить детские здравницы Крыма и Кубани.

Напомним, в прошлом году «Единая Россия» разработала аналогичную программу, благодаря чему прошлым летом в оздоровительные лагеря отправились более тысячи детей врачей, работавших в «красных зонах».

Андрей Турчак отметил, что пока в детских лагерях действуют отграничения по загрузке, однако по мере их снятия можно будет отправлять детей на отдых.

Екатерина Садакова, лидер кировского регионального движения «Волонтеры-медики», врач:

— Безусловно, правильное, нужное решение. Я сама работала врачом в ковид-центре и видела, насколько непросто приходится не только медикам, но и их семьям. Многие врачи в первую волну пандемии неделями и даже месяцами жили в больницах, не уходя домой, не видя своих детей.

Сейчас идет рост заболеваемости, и нагрузка на врачей снова серьезно возросла. Ночные и круглосуточные дежурства, работа в выходные и праздники. Кто-то откладывает свои отпуска до лучших времен.

Конечно, присматривать за детьми большинству помогают родственники. Но сейчас летние каникулы, и детям врачей тоже хочется отдыхать, купаться в море, развлекаться, а не сидеть дома.

Поэтому если ребятам дадут возможность съездить в оздоровительные лагеря, это будет здорово.

Фото из открытых источников