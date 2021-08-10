Для школьников провели экскурсию по станции скорой помощи

Об особенностях работы рассказал главный врач медучреждения.

В экскурсии на станцию скорой помощи приняли участие воспитанники детского дома творчества «Вдохновение». Главный врач станции скорой медицинской помощи Сергей Одношивкин рассказал обо всех этапах и особенностях работы.

— В работе нам помогает комплексная автоматизированная система управления. Она позволяет максимально сократить время, которое проходит с момента поступления звонка до момента, когда бригада начала оказывать помощь пациенту, — рассказал Сергей Юрьевич. – Как только диспетчер принимает вызов, он сразу видит адрес на карте, куда будет направляться бригада, оптимальные подъездные пути, транспортную обстановку на дорогах и местоположение свободных бригад.

Кроме диспетчерского центра ребятам также показали автомобили скорой помощи. В каждом есть планшет, на него приходят вызовы и отображаются возможные маршруты, а также необходимая медицинская информация, позволяющая медперсоналу быстрее сориентироваться на месте.

В ходе экскурсии ребята смогли примерить на себя защитный костюм, подобный тем, в которых сегодня бригады выезжают к пациентам с коронавирусом.

— Детям интересно посмотреть на то, как устроена работа скорой помощи. Для подростков такие мероприятия — это возможность сделать осознанный выбор специальности в дальнейшем. Было несколько случаев, когда школьники после экскурсий ставили окончательную точку в выборе профессии и поступали в медицинские учебные учреждения, — отметил главный врач станции скорой медицинской помощи Сергей Одношивкин.

Сегодня в медучреждении трудится около 2 тыс. человек, за прошедшие сутки только в областном центре бригады совершили 599 выездов.