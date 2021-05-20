Дмитрий Ильин: «Кировская правда» идет в ногу со временем

С материалами «Кировской правды» я знакомлюсь, как правило, в Телеграме. Также мне нравится, что на сайте издания — насыщенная новостная лента и простая навигация. Приятно, что «Кировская правда» идет в ногу со временем. Несколько лет назад газета ассоциировалась исключительно с бумажной версией.

Больше всего мне запомнились статьи с подробным освещением мероприятий с губернатором и членами правительства области. Мне бы хотелось, чтобы в «Кировской правде» было побольше материалов о позитивных изменениях в жизни города и области (дороги, городское пространство, производство и т.д.) глазами рядовых кировчан.

Дмитрий Ильин, кандидат исторических наук, политолог, заместитель декана факультета истории, политических наук и культурологии ВятГУ