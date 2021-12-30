Дмитрий Курдюмов и министры вручили подарки маленьким кировчанам

Первый зампред правительства области и министры социального блока присоединились к всероссийской акции «Елка желаний».

Старт акции был дан 21 декабря. Шарики с мечтами юных кировчан были размещены на елке в театре кукол. Представители областного правительства выбрали себе по шарику (а некоторые и не по одному), чтобы исполнить спрятанные в них желания.

Дмитрий Курдюмов снял с елки шарики с желаниями двух детей – 5-летней Ани из Пижанки и Вероники из Опарино. Одна из девочек попросила у Деда Мороза лыжи, другая – «умную» Яндекс-колонку. 30 декабря просьбы девочек исполнились.

– Всегда приятно дарить подарки, особенно когда исполняешь детские мечты. Предлагаю каждому стать новогодним волшебником и исполнить мечты не только родных и близких, но и тех, кто в преддверии праздника особенно нуждается в нашем внимании, – сказал Дмитрий Курдюмов.

Глава областного минздрава Андрей Черняев исполнил мечту Степана и Ани из Мурашей. Министр вручил ребятам желанные подарки: Ане – кошку Аврору, а Степану – конструктор. Кроме этого, дети получили наборы сладостей. По словам мамы Ани и Степы, в акции семья участвует впервые. И дети, и взрослые очень рады сюрпризу.

Глава министерства образования Ольга Рысева исполнила мечту Камила из Кирова. Мальчик мечтал о машинке-трансформере. А министр информационных технологий и связи Алексей Сухих стал Дедом Морозом для маленькой Даши из Вятских Полян. Девочка получила в подарок игрушечную машинку-каталку.

Мама Даши Наталья рассказала, что девочка часто лежит в больницах, где ребята ездят по коридорам на машинках. Конечно, и Даше хотелось иметь такую игрушку. И теперь ее желание сбылось.

Новогодний марафон добра продолжила глава минсоцразвития области Ольга Шулятьева. Она вручила 3-летней Виктории самокат, а 8-летней Алисе – планшет для учебы. Не обошлось и без конфет.

– Под Новый год мечты должны сбываться, и мы рады, что причастны к этой доброй истории, – сказала Ольга Шулятьева.

Также в министерстве соцразвития исполнили пожелания двух пожилых людей. Это было сделано впервые с начала акции.

Ранее подарок 14-летнему кировчанину вручил министр ЖКХ Кировской области Игорь Селезнев.