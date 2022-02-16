До конца февраля в Кирове будет аномально тепло

Погода в Кирове во второй половине февраля будет аномально теплой. Об этом сообщается в группе «Любительская метеорология».

Как отмечается в сообществе, февраль-2022 станет полной противоположностью февралю 2021 года. Последний оказался холоднее нормы на 7,7 градусов. А в нынешнем феврале средняя температура воздуха пока что превышает нормативную отметку на 5 с лишним градусов. И по итогам всего месяца эта цифра может увеличиться до 8 градусов на севере области и до 6 – на юге.

Аномально теплой станет и неделя с 14 по 20 февраля. Средняя температура воздуха прогнозируется на 8 градусов выше нормы на юге и на 9 – на севере региона. Пришедшие вместе с теплом снегопады усилятся к выходным и сосредоточатся на севере области.

В среду-четверг температура воздуха днем в Кирове составит -3…-4 градуса. Ожидается небольшой мокрый снег и юго-западный ветер.

В пятницу, 18 февраля, в Кировскую область придет североатлантический циклон, который принесет потепление до -2 градусов, сильный ветер и мокрый снег (судя по всему, с дождем). В этот день стоит быть особенно осторожными, проходя мимо зданий. Возможно падение снежных масс.

В субботу потеплеет до +1 градуса. Снегопад и ветер продолжатся. На дорогах образуется гололед. В воскресенье немного похолодает, а снегопады сменятся метелями.

По предварительным данным, в 20-х числах февраля в Кировскую область придет небольшое похолодание. Однако довольно быстро оно сменится оттепелями.