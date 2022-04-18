«Доместос» помог нарастить производство вятского конкурента в сотни раз

В Кирово-Чепецке наращивают и налаживают выпуск импортозамещающей бытовой химии.

Пока транснациональные корпорации сами не решили уйти с российского рынка, конкурировать с ними отечественным производителям было крайне тяжело: рекламные бюджеты не те. Зато сейчас кирово-чепецкая производственная компания «БиАХим» с радостью увеличивает объёмы производства аналогичной продукции: за март спрос вырос в разы. И в сотни раз – на давно выпускаемый им «Универсал 777», не уступающий известному британскому «Доместосу» ни характеристиками, ни качеством, ни ценой.

– Можно сказать, импортозамещение мы произвели случайно, – говорит директор компании Константин Грухин. – А вообще мы выпускаем 48 наименований продукции, их продажи за минувший месяц тоже выросли в разы. Ценой и качеством импорту не уступают: действующие вещества используются везде одинаковые. Российский рынок обеспечить готовы.

Сейчас на производстве занято не более 10 человек. Некоторые, как Ольга Зорина, работают больше 10 лет, всё устраивает. Но увеличить штат в «городе химиков» не трудно, если потребуется еще больший рост производства.

Компания работает с 2005 года в сегменте «бизнес для бизнеса», в основном с оптовиками. Выпускает профессиональные моющих, чистящих, отбеливающих, дезинфицирующих средств для клининговых и строительных компаний, медицинских организаций, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, агрокомплекса… Например, гордость компании «Фолицид ультра вет» благодаря удачно разработанной формуле позволяет проводить дезинфекцию в присутствии животных и птиц без вреда для них.

– Мы еще 2020 году провели мощную модернизацию, за счёт чего значительно удешевили производство пластиковой тары, – рассказывает коммерческий директор компании Ирина Аплина. – Если до пандемии мы выпускали около 10 тонн продукции в месяц, то в тот год всего за месяц нарастили до такого же ежесуточного объёма. Потенциал для роста производства еще больше. Если брать нашу профессиональную химию, средства для агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности (промывки пищевого оборудования), то логистика выдерживает поставки, например, в Самару, Чебоксары. Если брать антисептики для медицины, то клиенты находятся и в Хабаровске, и в Кисловодске, в Краснодаре, Мурманске… По всей стране.

По словам руководителей предприятия, сырьё для тары, ингредиенты для химии на 85% российские; на остальные есть поставщики в Китае, Индии, Белоруссии. Оборудование используется и российское, и иностранное. Однако запчасти или комплектующие к последнему могут без труда производить российские предприятия, уверен Константин Грухин. Говорит, из-за санкций единственная заминка возникла с этикетками на пэт-бутылки, но и она была быстро решена с помощью китайских товарищей.

А завтра здесь будет запущена в производство первая партия Santiv Spray – очистителя собственной разработки кухонных поверхностей, сантехники и плитки, аналогичного «Силлит Бэнг». Торговая марка зарегистрирована, конвейер готов и налажен. Ожидаемый выигрыш в цене у импортного аналога – процентов 40. Спасибо иностранным ушельцам.