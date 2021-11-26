Дорожный фонд Кировской области получит дополнительные средства

В ходе встреч с депутатами фракции «Единая Россия» Заксобрания области губернатор Игорь Васильев и председатель правительства Александр Чурин обсудили распределении средств федерального бюджета.
По словам министра финансов Ларисы Маковеевой, на следующий год из федерального бюджета региону выделены дополнительные средства — свыше 3 млрд руб. Из них 1,072 млрд направят на содержание региональных автодорог и приведение в нормативное состояние аварийных мостов.
«Распределение скорректированных средств федерального бюджета представят на рассмотрение депутатов Заксобрания при принятии бюджета во втором чтении», — пояснила она.
И.о. министра транспорта Юрий Шевелёв высказал позицию министерства. По его мнению, половину выделенных средств необходимо направить на мосты, вторую половину – на увеличение содержания региональных дорог.
«В результате на содержание региональных дорог в следующем году будет направлено 1,6 млрд руб. Ещё одно предложение ко второму чтению — увеличение субсидий для городских округов, не участвующих в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги», — сказал Шевелёв.
Как отметил Игорь Васильев, дороги необходимо делать везде, где живут люди.
«Мы не раз обсуждали это с депутатами Заксобрания и Кировской городской Думы. Необходимо предусматривать развитие транспортной сети на тех территориях, где появляется производство, которое обеспечит рабочие места и наполнит экономику муниципалитета средствами», — подчеркнул он.
Александр Чурин отметил, что в 2022 году, исходя из предложений Министерства транспорта и дорожного хозяйства, упор будет сделан на приведение в нормативное состояние муниципальных дорог.
«Безусловно, мы не сможем резко улучшить ситуацию, поскольку ресурсы ограничены. Поэтому будем концентрировать средства и силы на реализацию мероприятий в конкретных районах. Если размазывать средства по всей муниципальной сети дорог, это не даст нужного эффекта. Важность и целесообразность объектов и территорий, где в первую очередь нужно отремонтировать дороги, определим совместно с депутатским корпусом. Именно концентрация ресурсов позволит начать выводить районы из бездорожья», — подытожил он.