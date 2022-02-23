«Единая Россия» поможет эвакуированным жителям ЛНР и ДНР

Секретарь Генсовета «Единой России» сообщил, что эвакуированным жителям Донецкой и Луганской республик будет оказана всесторонняя помощь. Об этом было сказано во время ВКС с региональными отделениями «Единой России».

Первая колонна с гумпомощью от 24 региональных отделений партии уже выехала в распределительный центр. Поезд привез 800 тонн предметов первой необходимости для переселенцев из ЛНР и ДНР, которые прибыли в Ростовскую область.

Андрей Турчак отметил, что жители регионов в считанные дни собрали десятки тысяч коробок с продуктами, водой, средствами гигиены, теплыми вещами и бытовой техников.

— География регионов должна расширяться. Просьба к тем регионам, которые еще не подключились, выйти на связь со штабом в Ростовской области и определить, что необходимо, — сказал секретарь Генсовета.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Он будет идти до тех пор, пока в пунктах временного пребывания (ПВР) остаются люди.

По словам Турчака, больше половины эвакуированных – дети. Для них в ПВР открыты детские комнаты, работают педагоги-волонтеры.

— Эту практику необходимо масштабировать на все регионы, куда будут прибывать дети с Донбасса, — сказал Турчак.

Для оказания юридической помощи эвакуированным на базе общественных приемных «Единой России» в регионах будут открыты центры правовой поддержки. Переселенцам помогут восстановить документы, получить выплаты и медицинскую помощь, найти родственников.

За волонтерскую помощь эвакуированным «Единую Россию» поблагодарил врио главы МЧС Александр Чуприян.

— Ни одно ЧС невозможно ликвидировать только федеральными руками. Нам очень важно такое направление, которое вы возглавляете. Спасибо вам большое, — сказал он.

В ВКС также принял участие губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Васильев. Он отметил, что в этом году День защитника Отечества совпал с событиями, важными для всех россиян – признанием независимости Донецкой и Луганской народных Республик.

– В Донбассе много русскоязычного населения. Мы не остались в стороне от тех тяжелых событий, с которыми столкнулись наиболее уязвимые жители республик – женщины, дети, старики и протянули им руку помощи. Потому что Россия никогда не оставалась в стороне от чьей-то беды, всегда готова оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Этим мы и сильны — нашим единством! Теперь жители республик смогут надеяться на мир и порядок на родной земле, на прекращение военной агрессии, направленной на мирное население Донецка и Луганска, и скорое возвращение домой. Это решение еще раз продемонстрировало нашу готовность стоять на защите мира. Только совместными усилиями, руководствуясь принципами взаимоуважения и взаимопомощи, мы сможем сохранить мир и обеспечить безопасность людей, которые сегодня нуждаются в нашей поддержке! – сказал глава Кировской области.

Как добавил руководитель регионального волонтерского центра «Единой России» Роман Зяблых, кировское отделение партии присоединилось к сбору гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР.