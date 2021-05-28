Экотропа в дендропарке Кирова: как это будет

К концу года в дендрологическом парке Кирова появится экологическая тропа. О проекте «КП» рассказал Александр Штин, руководитель регионального отделения Российского экологического общества.

При разработке первичного концепта мы изучили тропу в Заречном парке. Она интересно сделана – есть аншлаги с различными «фишками». Например, некоторые буквы выделены красным цветом, и из них можно собрать названия растений. Кроме того, мы вдохновились опытом аквапарка в Санкт-Петербурге. Там за обитателями закреплены юридические лица, что позволяет снизить затраты на содержание.

По маршруту тропы будут расположены аншлаги с полезной информацией и QR-кодами с аудиоэкскурсиями, видеозаписями и заданиями. Например, посетителю предложат сделать несколько шагов в определённом направлении, и там он обнаружит какое-нибудь редкое растение.

Важно, что целевая аудитория проекта очень большая – от детей до пенсионеров. Мы видим экотропу как место для семейных прогулок. Кроме того, планируем повысить инклюзивность территории, обеспечив доступ маломобильным группам населения.

За каждой аллеей дендропарка мы хотим закрепить организацию (как раз по примеру Санкт-Петербурга), которая будет проводить периодическое благоустройство и содержать территорию в чистоте. Сейчас мы занимаемся поиском партнёров проекта. Есть несколько крупных организаций, готовых его поддержать.

В рабочую группу по созданию экотропы вошли представители министерства охраны окружающей среды области, природоохранного центра, Кировского лесопромышленного колледжа, регионального отделения РЭО, Вятского государственного университета, администрации Нововятского района, краеведческого музея, Дворца творчества – Мемориала. Это специалисты в области ботаники, геологии и других направлений, связанных с природой.

Создавая тропу, мы преследуем несколько целей. Первая – просветительская, она связана с необходимостью формирования экологической культуры. К сожалению, несмотря на развитие информационных технологий, люди мало знают об окружающей среде, природе, растениях. Мы это упущение хотим исправить. Вторая функция экотропы – интерактивная. Во время прогулок по дендропарку можно будет заниматься различными активностями. Третья – общественный экологический контроль. Это тема с поддержанием аллей силами организаций. Тем самым мы планируем улучшить состояние дендропарка и снизить количество экологических правонарушений.

На сегодняшний день утверждена предварительная концепция. Сам проект планируется реализовать к сентябрю-октябрю.

Справка

Дендропарк находится в Нововятском районе Кирова. Он был заложен в 1962 году. Площадь искусственных насаждений – около 25 га. Здесь произрастают более 100 видов древесных и кустарниковых видов, в том числе такие необычные для области виды, как пробковое дерево, черемуха Маака, бересклет европейский, вишня пенсильванская, бархат амурский. В пределах парка сохранились и участки естественной лесной растительности.