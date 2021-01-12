Экс-прокурор Кировской области получил высокий пост в правительстве

Николай Журков назначен министром юстиции Кировской области.

Губернатор Игорь Васильев подписал указ, согласно которому назначается новый министр юстиции Кировской области. Высокий пост занял бывший прокурор Николай Журков. В должность он вступает сегодня, 12 января.

Николай Васильевич был прокурором Кировской области с 2015 по апрель 2020 года. Летом 2020 года он перешёл на работу в администрацию губернатора. Там был первым заместителем руководителя администрации.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Николай Журков родился в 1958 году в Челябинской области. Окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция». Начинал со стажировки в городской прокуратуре Владимирской области. Был следователем, прокурором следственного управления, межрайонным прокурором.

В 2006 году получил назначение и стал прокурором Брянской области. В июне 2015 года переехал в Киров.

Фото: kirovreg.ru, brprok.ru