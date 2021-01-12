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Экс-прокурор Кировской области получил высокий пост в правительстве

Екатерина Колегова Власть, Новости, Слайдер

Николай Журков назначен министром юстиции Кировской области.

Губернатор Игорь Васильев подписал указ, согласно которому назначается новый министр юстиции Кировской области. Высокий пост занял бывший прокурор Николай Журков. В должность он вступает сегодня, 12 января.

Николай Васильевич был прокурором Кировской области с 2015 по апрель 2020 года. Летом 2020 года он перешёл на работу в администрацию губернатора. Там был первым заместителем руководителя администрации.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Николай Журков родился в 1958 году в Челябинской области. Окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция». Начинал со стажировки в городской прокуратуре Владимирской области. Был следователем, прокурором следственного управления, межрайонным прокурором.

В 2006 году получил назначение и стал прокурором Брянской области. В июне 2015 года переехал в Киров.

Фото: kirovreg.ru, brprok.ru

Экс-прокурор Кировской области получил высокий пост в правительстве

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Екатерина Колегова