Эксперты сообщили об укреплении рубля

Это связывают с дорожающей нефтью.

РИА ФАН подготовило большой материал про ситуацию на нефтяном рынке. Экспертов интересовал вопрос, что будет с рублём в ближайшее время. Прогнозы оптимистичные.

Сейчас наблюдается стабильный рост стоимости нефти. Уже сейчас цена «чёрного золота» — 60-70 долларов за баррель. Ожидание, что вакцинация постепенно ведёт к отмене ограничительных мер, сбывается. При этом в бюджете нашей страны этого года заложена цена чуть более 43 долларов за баррель. Доходы от продажи идут в резервный Фонд национального благосостояния. Эксперты пришли к выводу, что повышение стоимости нефти поможет сделать бюджет по итогам года профицитным.

В материале используется информация, которой поделился руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Он обратил внимание, что нефтяные котировки по спросу идут вверх. На лицо восстановление спроса и возвращение его на докризисный уровень.

Девеев подчеркнул, что на рынках поддерживается позитив за счёт ожиданий принятия нового пакета мер для американской экономики на 1,9 трлн долларов. Власти США заявляют о закупке вакцин в нужном количестве. Они планируют провакцинировать всё население страны в ближайшие полгода.

В результате если положительная динамика сохранится, рубль укрепиться по отношению к доллару до 72 рублей, и по отношению к евро — до 88,5.

Фото: probonds.ru