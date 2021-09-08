Электросамокаты и гироскутеры учтут и ограничат в ПДД

Минтранс РФ представил на заседании рабочей группы при правительстве страны финальную редакцию поправок к правилам дорожного движения. Электросамокаты, моноколеса и подобные устройства с двигателями будут выделены в категорию средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает kommersant.ru.

Предлагается разрешить движение на них по правой стороне проезжей части, если имеются тормоза, звуковой сигнал, светоотражатели и фонари. Кроме того, ввести запрет на езду устройств тяжелее 35 кг по тротуару и в пешеходной зоне, где нет велодорожки. Максимальную скорость СИМ хотят ограничить до 25 км/ч — по крайней мере, на тротуарах, велодорожках и обочинах дорог. Возможно, с помощью программного обеспечения.

По статистике ГИБДД, за полгода число аварий с участием СИМ выросло вдвое, есть пострадавшие и погибшие. Популярность таких средств передвижения также растет очень быстро. Так, в Кирове открылся уже второй сервис по прокату электросамокатов.