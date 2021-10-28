Елена Мерзлякова переизбрана на пост председателя КСП Кирова

Депутаты Кировской городской Думы переизбрали Елену Мерзлякову на должность председателя контрольно-счётной палаты.

Этот пост она занимает с ноября 2017 года.

Мерзлякова родилась в 1965 году в Слободском, окончила Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности.

Работала в родном городе на фабрике «Белка», ТФ «Слободская», комитете по управлению имуществом горсовета, в отделении Федерального казначейства, горфинотделе.

С 2008 года до назначения на нынешнюю должность — на различных должностях в департаменте финансов Кировской области.