Елена Мерзлякова переизбрана на пост председателя КСП Кирова

Депутаты Кировской городской Думы переизбрали Елену Мерзлякову на должность председателя контрольно-счётной палаты.
Этот пост она занимает с ноября 2017 года.
Мерзлякова родилась в 1965 году в Слободском, окончила Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности.
Работала в родном городе на фабрике «Белка», ТФ «Слободская», комитете по управлению имуществом горсовета, в отделении Федерального казначейства, горфинотделе.
С 2008 года до назначения на нынешнюю должность — на различных должностях в департаменте финансов Кировской области.