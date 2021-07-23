Елена Шмелева: «Очень правильно, что крупные компании формируют корпоративные классы»

Система подготовки кадров в России вступает на эволюционный путь развития. Драйвером развития образования в регионах становятся крупный бизнес и градообразующие предприятия.

О важности раннего получения навыков по востребованным специальностям говорила и сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в первый день своего рабочего визита в Республику Башкортостан.

Елена Владимировна посетила класс «Транснефть-УГНТУ» и Газпром-класс в лицее №83, чтобы ознакомиться с технологиями профориентации в партнерстве с опорными вузами и будущими работодателями.

Шмелева отметила необходимость создания крупными компаниями корпоративных классов для подготовки квалифицированных кадров крупных предприятий в регионах.

«Стабильное технологическое развитие экономики региона закладывается еще в школах. Именно за школьными партами дети принимают решение о том, кем они станут и где они будут востребованы. Поэтому очень правильно, что крупные компании формируют корпоративные классы. Драйвером развития образования в регионах должны стать крупный бизнес и градообразующие предприятия. Это не только повысило бы уровень подготовки детей, но и гарантировало бы им востребованную специальность», – отметила Елена Шмелёва.

Она добавила, что инициатива созвучна новой федеральной программе «Профессионалитет», которая предполагает внедрение механизмов управления колледжами по принципу государственно-частного партнерства. В число пилотных отраслей могут войти IT, атомная промышленность, металлургия, транспортная отрасль, сельское хозяйство и другие.

В Кировской области пошли еще дальше. Будущих инженеров крупные компании готовят уже в детских садах.

Так, например, в детском саду №26 города Кирово-Чепецка дошколят вовлекают в изучение востребованных энергетических специальностей.

В День защиты детей на базе детского сада при грантовой поддержке ПАО «Т-Плюс» открылась STEAM-лаборатория «ИнтеллекТ Плюс». Как рассказали в пресс-службе компании, лаборатория состоит из детской мультистудии, цифровой лаборатории для изучения окружающего мира и компьютерно-игровой комплекс моделирования в плоскостной и трёхмерной среде.

С помощью лаборатории воспитанники детского сада смогут развивать свои технические и творческие способности и проходить подготовку к профессиям будущего. Электронная среда поможет сформировать у детей элементарные навыки 2D- и 3D-моделирования. В цифровой лаборатории дети научатся измерять температуру, понимать природу света и звука, познакомятся с чудесами магнитного поля и электричества, говорят в филиале энергокомпании. Таким образом, мультистудия откроет детям безграничные возможности для творчества.

«Мы приняли решение о поддержке этого интересного проекта, так как непосредственно заинтересованы в будущих квалифицированных инженерных кадрах. Энергетика – одна из передовых сфер развития технологий, а потому готовить ребят для поступления на энергетические факультеты вузов и ссузов необходимо, начиная с самого раннего возраста, — аодчеркнул директор Кировского филиала «Т-Плюс» Сергей Береснев.

Фото: https://vk.com/mo_kirovochepetsk