«Энергосбыт Плюс» требует обанкротить МУП «Куменские тепловые системы»

В Арбитражный суд Кировской области поступило заявление о признании организации банкротом.

Истцом выступает АО «ЭнергосбыТ Плюс» в лице Кировского филиала. Ответчик — МУП «Куменские тепловые системы».

Сумма требований — 3,43 млн рублей.

МУП зарегистрировано в 2006 году. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды котельными.

В этом году иск к предприятию подавало и региональное министерство энергетики и ЖКХ. Слушание по делу назначено на 17 августа. Сумма долга превышает 5 млн рублей.

Фото kirov.arbitr.ru