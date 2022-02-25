Фальшивые сотрудники банка и Следкома обманули кировчанина на 7,4 млн рублей

В кировском УМВД рассказали об очередных недавних случаях дистанционного мошенничества.

Произошел он с 49-летним жителем областного центра. По известной схеме ему позвонила незнакомая женщина. Представилась сотрудницей Центрального банка и сообщила о попытке злоумышленника оформить кредит от имени кировчанина.

Мужчина не поверил и прекратил разговор. Тогда ему позвонил неизвестный мужчина, якобы сотрудник Следственного комитета, напугал предстоящим вызовом на допрос, если тот не выполнит требования сотрудников Центробанка, якобы, чтобы пресечь действия преступника.

Следующие четыре дня мужчину настойчиво обрабатывали звонками незнакомцы якобы из Центробанка, убеждая перевести не только все сбережения, но взятые в кредит деньги на мифические специальные счета. В итоге мужчина опомнился только когда лишился 7 млн 393 тысяч рублей.

Также у кировчанки самозванные якобы сотрудники Центробанка выманили около 300 тысяч рублей, убедив взять деньги в кредит и перевести на якобы защищенные счета. Однако это мошенникам показалось мало, звонки продолжились.

К счастью, в разговор вступила дочь потерпевшей. Сообщила, что купила недавно квартиру и мошенники стали убеждать ее продать, чтобы перевести на спецсчет деньги и будто бы способствовать тем разоблачению черных риэлторов. Кировчанка поняла, что звонят мошенники и убедила мать обратиться в полицию.

Напомним, работники Центрального банка никогда не звонят гражданам на вышеуказанные темы. Если же начинает запугивать некто от имени правоохранительных органов, то главное не испугаться, а прекратить разговор и самостоятельно сообщить о звонке в полицию.