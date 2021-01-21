Федеральный проверяющий: «Мусорного коллапса в Кировской области нет»

21 января Кировскую область с рабочим визитом посетил заместитель генерального директора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Сергей Королёв. Он оценил состояние контейнерных площадок в разных районах города Кирова и принял участие в совещании с представителями правительства Кировской области.

По словам Королева, ситуацию с вывозом отходов в Кировской области нельзя называть коллапсом, это технический сбой, связанный с переходным периодом. Региональный оператор выстраивает штатную работу. В целом, на сегодняшний день в области работают 32 оператора по транспортированию отходов и 20 операторов по обслуживанию полигонов. В системе задействованы сотни рабочих и водителей, диспетчеры, десятки единиц специальной техники, поэтому на перенастройку ее работы нужно время.

Кроме того, продолжается закупка спецтехники: в ближайшее время еще 20 новых мусоровозов приобретут для обслуживания районов области. Также увеличивается штат сотрудников и закупаются новые контейнеры.

Реализацию плана работы по стабилизации системы вывоза ТКО в Кировской области Российский экологический оператор взял на особый контроль.