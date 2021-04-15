ФСБ Карелии возглавил руководитель из Кирова

Указ о высоком назначении подписал президент страны Владимир Путин.

Стало известно, что у управления ФСБ России по Республике Карелия новый начальник. Руководителем назначен генерал-майор Сергей Мочалов. Указ подписал глава государства.

Примечательно, что Сергей Мочалов связан с нашим регионом. С 2015 он возглавлял управление ФСБ России по Кировской области. До нашего региона трудился в управлении Вологодской области. Там он был заместителем начальника. Также работал в центральном аппарате ФСБ в столице.

Сергею Мочалову 51 год. Награждён государственными и ведомственными наградами. О новом назначении пишут СМИ Карелии. Уточняется, что перевод из Кирова в Карелию осуществлён в рамках горизонтальной ротации кадров.

Фото: nac.gov.ru