Где найти данные об ограничениях, действующих в регионах страны?

На карте ограничений на портале стопкоронавирус.рф. Там вы найдете информацию по ситуации с заболеваемостью COVID-19, об ограничениях, которые введены на территории каждого региона — какие именно коды и в каких случаях требуются.

Данные собраны и подготовлены сетью Центров управления регионами, курируемой «Диалогом».

Напомним, сегодня свыше 47 регионов России из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 уже ввели QR-коды на посещение различных учреждений. Кировская область в их числе. Во многих регионах также планируют ввести систему QR-кодов для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов или торговых центров.

«Сейчас в медиасреде отмечается повышенный запрос граждан на информацию об ограничениях по QR-кодам. Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в зависимости от регионов. Для того, чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок утверждены органами власти и введены в его городе, мы собрали максимально полную информацию и представили ее на сайте стопкоронавирус.рф», – прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Картой эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф ежемесячно пользуется более 4 млн уникальных посетителей. Стандартное обновление происходит раз в неделю, но из-за того, что ситуация быстро меняется.

«Тепловая карта эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф сегодня окрашена преимущественно в красные тона. Это означает, что заболеваемость высока, нагрузка на систему здравоохранения – тоже. Не случайно регионы внедряют QR-коды. И тут важно, чтобы справки о перенесенной болезни, сделанном ПЦР или сертификаты прививок были настоящими. Проверить QR-код помогает приложение «Госуслуги. Стопкоронавирус»», – отметил заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков.

Во избежание распространения коронавируса нового типа в России с января 2021 года проводится массовая вакцинация: широко используются двухкомпонентные вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт». Вакцинация бесплатна и доступна для любого гражданина России от 18 лет, если нет медицинских противопоказаний. Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону 122.

По состоянию на 29 октября вакцинация первым компонентом проведена 56 787 209 раз, вакцинация полного цикла – 50 960 796 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 46,8%. В Кировской области на аналогичный период первым компонентом проведена 454 742 раз, полная вакцинация — 410 312.

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 39,8%.