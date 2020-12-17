Где найти в Кирове летающих зайцев

Читатели «Кировской правды» (и не только из районов, но и жители областного центра) часто спрашивают о том, где найти в Кирове скульптуру летающих зайцев на одуванчике. Рассказываем.

Уютный уголок города Кирова со скульптурой летающих зайцев на одуванчике стал популярным местом для фотосессий взрослых и детей.

Жители и гости областной столицы говорят, что она поднимает настроение. Арт-объект установили в Кирове два года назад. Он выполнен из металлических листов: зайцы внутри — полые. Одуванчики — фонари, вечером они включаются.

Кстати, недавно этот кировский арт-объект вошёл в топ-100 необычных скульптур России, составленный сервисом поездок и путешествий Туту.ру.

Где найти: угол улиц Урицкого и Молодой Гвардии.

Координаты: 58.598578° 49.6889°.

Фото: Мария Джонс