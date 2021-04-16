Герценка подарила книги исправительным учреждениям области

Кировская библиотека им.Герцена подарила книги исправительным учреждениям области.

Герценка располагает обменно-резервным фондом, многие издания имеются в нескольких экземплярах. Кроме того, читатели приносят книги из своих домашних библиотек.

В колонии передали около 500 книг — художественную и классическую литературу, научно-популярные издания, сочинения русских и зарубежных авторов, произведения о Великой Отечественной войне, детективы.

В колониях Кировской области действуют кружки любителей книги, проходят литературные вечера, осуждённые пишут стихи и тексты песен.

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