Год дорог в Кировской области: планы выполнены в срок и перевыполнены

«Дорожный» сезон, как и лето, в нашем регионе короткие. Однако сжатые сроки не помешали привести в 2020-м в порядок 346 километров трасс.

Уходящий год стал знаковым для вятской дорожной отрасли. А в чём-то рекордным: такого количества приведённых в порядок километров у нас не было никогда. Как и средств в региональном дорожном фонде.

История вопроса

Сейчас это забылось, а мы напомним: в не столь уж далёком начале 2010-х одной из главных тем вятских общественников были ямы на городских трассах. Колдобинам посвящали автопробеги и показательные замеры не соответствующих ГОСТу участков.

Нередко ямы «удостаивались» внимания и именитых гостей региона. Так, депутат Госдумы РФ Николай Валуев сравнил в 2015-м одну из дорог в Кирове с «бабушкиным одеялом», а дрессировщик Юрий Куклачёв, выступавший со своими котами в областном центре, пожаловался на то, что его четвероногих коллег изрядно «укачало» на вятских ухабах.

Долгое время казалось, что ситуацию исправить нереально. Однако в последние годы дела в дорожной сфере кардинально изменились в лучшую сторону.

Это стало возможно благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который реализуется в Кировской области при поддержке правительства региона.

Улучшения водители города отмечают с 2017 года. Однако особенно показательным в этом плане стал 2020-й.

Самый высокий показатель за последние шесть лет

Всего в этом году в Кировской области отремонтировали 346 километров дорог. Из них 220 км относятся к трассам местного значения, а 126 км – регионального. 194,7 км приведены в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Общий объём средств на его реализацию в 2020 году составил в Кировской области 3,2 миллиарда рублей. Из них 839,5 миллиона были направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, что на 53% больше, чем в 2019 году.

– 2020-й для дорожной отрасли Кировской области стал знаковым по целому ряду показателей, – говорит председатель правительства Кировской области Александр Чурин. – Если три года назад объём регионального дорожного фонда составлял чуть более 5 миллиардов рублей, то в этом году цифра впервые равна 9 миллиардам. Такого объёма дорожного фонда не было в Кировской области никогда. Благодаря совместным усилиям мы максимально реализовали этот финансовый показатель в реальный результат: нарастили объёмы ремонта и строительство дорог в Кировской городской агломерации и в районах области. В этом году мы смогли не только выполнить все намеченные планы в срок, но и перевыполнить их.

К концу дорожного сезона в Кировской области отремонтировано почти 350 км дорог. Это 220 км дорог местного значения, 125 км дорог регионального значения, 5 мостов на автомобильных дорогах области. Это самый высокий показатель за последние шесть лет. Для сравнения: в 2010-м было отремонтировано 160 км, в 2017-м – 140 км.

Основной объём дорожных работ проводят крупнейшие предприятия области – «Вятавтодор» и «Гордормостстрой». При выполнении работ они обеспечивают высокое качество, а также несут гарантийные обязательства на протяжении 4 лет.

С реализацией мероприятий нацпроекта регион справился

Благодаря проведённым работам в 2020-м доля протяжённости автомобильных дорог Кировской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, составит 67%, региональных дорог – 32%.

– Здесь, как мы видим, ещё работать и работать. И мы будем это делать, – отмечает Александр Анатольевич. – Регион справился с реализацией мероприятий проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При составлении плана на 2020 год планировалось отремонтировать 86 объектов общей протяжённостью 137 км. Однако по итогам реализации объём был увеличен до 111 объектов общей протяжённостью почти 195 километров. Мы отремонтировали 80,5 км в Кировской городской агломерации, 114 км – на региональной сети. Это стало возможно благодаря своевременному проведению торгов и качественной подготовке подрядных организаций. В результате в августе область получила дополнительно 680 миллионов рублей, которые были направлены на ремонт дорог в области и в городе Кирове. Дополнительно было отремонтировано порядка 50 км дорог.

Как отмечает председатель правительства региона, особенно важное направление сегодня – ремонт дорог местного значения.

– В прошлом году впервые за долгое время из областного бюджета на эти цели выделена субсидия в размере 180 миллионов рублей. В 2020 году на ремонт дорог в муниципальные образования было направлено более 760 миллионов рублей, из которых 312 миллионов представлены городским поселениям и ещё 450 миллионов – местным бюджетам, – подчеркнул Александр Чурин. – На эти средства удалось отремонтировать 130 километров дорог. Программа доказала свою эффективность. В дальнейшем мы планируем не просто продолжить её реализацию, но и увеличить объём субсидии, выделяемой районам области.

С ветерком. И с соблюдением правил безопасности!

Особое внимание власти региона уделили и безопасности дорожного движения. С повышением качества дорожного полотна растёт и количество дорожно-транспортных происшествий.

– Автомобилисты начинают быстрее ездить, существенно превышают скорость, – говорит председатель правительства Кировской области. – На цели обеспечения безопасности в этом году было выделено почти 840 миллионов рублей. Это на 53% больше, чем годом ранее. На данные средства устанавливались новые светофоры, обустраивались пешеходные барьерные ограждения, создавалось дополнительное освещение на переходах, ремонтировались тротуары, обновлялась разметка и менялись дорожные знаки. Вблизи 66 учебных организаций модернизированы пешеходные переходы. Отремонтированы улицы, ведущие к мемориальным зонам. Также на регулярной основе ведутся работы по определению мест концентрации ДТП.

Принимаются все меры по обеспечению безопасности дорожного движения. В дальнейшем мы планируем увеличить выделение средств на эти цели.

Ремонты дорог 2021-го: что необходимо сделать сейчас

– В будущем году мы получим результаты не хуже, чем в текущем, – уверен Александр Анатольевич. – Сейчас самое время вести подготовку к сезону 2021-го. Все участники нацпроекта провели публичные слушания по отбору планируемых к ремонту участков, сформированы предварительные объёмы, начались первые торги по отбору подрядчиков.

Были изменены подходы к заключению контрактов. Сегодня мы проводим их в максимально ранние сроки. Это даёт подрядчикам время подготовиться, чтобы можно было приступать к работе сразу же, как только позволят погодные условия.

«Дорожный сезон» у нас непродолжительный – всего несколько месяцев. Важно как можно раньше начать работы и провести их максимально организованно. В 2020 году у нас стояла задача провести торги весной, до начала сезона. Сейчас мы поставили задачу начать и провести торги до 2021-го.

В следующем году мы планируем отремонтировать 42 километра автодорог в Кировской городской агломерации и 129,8 км – на региональной сети. В городе Кирове, к примеру, будут приведены в порядок такие объекты, как Студенческий проезд, улицы Сурикова, Солнечная. Мы завершим ремонт дороги Киров – Стрижи – Оричи. Будут отремонтированы южный обход города Кирова, дорога Котельнич – Даровской в Котельничском районе.

Мы завершим ремонт дороги Пасегово – Стрижи. Также мы ставим перед собой задачу отремонтировать пять мостов, два из них ожидает капитальный ремонт. Это мосты через реки Березовку в Советском районе, Туречку в Уржумском районе, Озерницу в Слободском районе, Чёрная Лобань в Богородском районе и Кизелька в Уржумском.

Планируется учесть проблемы, с которыми пришлось столкнуться в текущем году. В частности, возникали вопросы с подрядчиками, с недостатком мощностей, техники. Объём работ действительно был очень большим. Однако подрядные организации, дорожные строители справились и показали высокую эффективность.

Как сообщил Александр Чурин, на будущий год будет поставлена задача – не просто ремонтировать дороги, но и реконструировать трассы.

– Сейчас есть проблема с возвращением домой в часы пик для жильцов Солнечного берега… Улица Ленина вечером стоит в пробках: утром в сторону центра, вечером – в направлении Зонального института, – говорит председатель правительства. – Мы рассматриваем варианты ремонта параллельных улиц, которыми могут воспользоваться автомобилисты. Но при этом рассматриваем и варианты расширения самих улиц. Например, перекрёсток Ленина – Тимирязева. Как его расширить, чтобы водители могли спокойно поворачивать направо? Сейчас над этим работаем.

Пока не стали делать разворотный круг на перекрёстке Субботиха – Коминтерн, у Макарьевского кладбища. Почему не стали делать? Когда посмотрели проект, в нём не было расширения дорог в сторону Субботихи и в сторону Коминтерна. То есть необходимого эффекта не получилось бы.

Есть вопросы по разворотному кругу на улице Луганской. Будем разбираться с проектом. Этот круг, на мой взгляд, несколько не соответствует сегодняшнему трафику.

5 вопросов председателю правительства

Александр Чурин – о «цене километра», новых материалах и проблемных участках

1. Как определяется «цена отремонтированного километра»?

– Идёт работа с проектными организациями, которые готовят документацию в соответствии с техническим заданием. Они вычисляют стоимость километра.

Далее вся документация проходит государственную экспертизу. Проверяется правильность подготовки проектно-сметной документации, все цифры. Проверяются материалы и их стоимость, их необходимое количество. Затем – торги. При этом часто они проходят со значительным снижением цены, а полученная экономия направляется на ремонт дополнительных дорог.

2. Как снизить стоимость отремонтированного километра?

– Мы работаем над снижением стоимости отремонтированного километра, в том числе за счёт использования новых технологий. Буквально в ближайшее время мы рассмотрим работы с использованием новой техники. Кстати, в Кировской области стоимость отремонтированного километра дорог – одна из самых низких в России. При этом мы показываем достаточно высокое качество.

3. Какие новые материалы использовались в 2020-м?

– В этом году начали использовать новое асфальтобетонное покрытие. Посмотрим, как оно поведёт себя в зимний период, в зимне-весенний период, как будет реагировать на использование реагентов, песчано-соляной смеси. По нашим ожиданиям, покрытие должно показать высокую эффективность. В других регионах страны оно уже зарекомендовало себя достаточно неплохо.

4. Какие планы есть относительно ремонтов на кировских улицах Сурикова и Солнечной, а также на Студенческом проезде?

– Задача сделать так, чтобы это были полноценные улицы, с организацией дорожного движения, с пешеходными зонами, газонами. Когда будут проведены работы на улице Сурикова, мы сможем разгрузить движение в южной части города. После того, как будет сдана улица Солнечная, мы разгрузим перекрёсток Воровского – Производственная и запустим сквозное движение в направлении микрорайона Урванцево.

Студенческий проезд отремонтируем между улицами Воровского и Московской.

5. Когда приведут в порядок дорогу Киров – Сидоровка?

– На днях проговаривали планы по этой дороге. В 2021 году постараемся привести её в нормальное состояние. Особое внимание сейчас обратим на содержание дороги в зимний период. Участок достаточно сложный, с большим количеством поворотов. Поэтому дорога должна быть в порядке.