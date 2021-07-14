Голосование на выборах-2021 станет доступнее и прозрачнее

До старта выборов в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание Кировской области остается чуть больше двух месяцев. Что нового будет в этой избирательной кампании?

Голосование в этот раз пройдет в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Проголосовать жители Кировской области смогут в любой из этих дней. Власти приняли решение увеличить длительность голосования из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Трёхдневное голосование позволит снизить количество избирателей, одновременно присутствующих на участке и сделать голосование более доступным и удобным, ведь отдать свой голос за ту или иную партию смогут даже те, кто на выходные уезжал из города.

— Цель трехдневного голосования — обезопасить население, избирателей в период выборов, — считает Евгений Сметанин, член Общественной палаты Кировской области. — В 2020 году, вы помните, несколько дней велся опрос по поправкам в Конституцию РФ. Кто-то ожидал, что после голосования будет всплеск заболеваемости. Но этого не случилось.

Сергей Улитин, член региональной Общественной палаты, также отмечает, что многодневная система голосования удобна для жителей – она позволяет каждому выбрать подходящее для него время, чтобы реализовать свое избирательное право.

К слову, многодневное голосование практикуют многие страны — Германия, Канада, Австралия, Франция, Южная Корея и другие.

Когда наступит тишина?

Поправками от 30 апреля 2021 года отменен так называемый день тишины (запрет на агитацию) накануне выборов при многодневном голосовании.

Закон устанавливает, что предвыборная агитация должна быть завершена в 00:00 по местному времени первого дня голосования. То есть, в ночь 17 сентября. Запрет на проведение агитации будет сохраняться все три дня, пока идет голосование.

Конкуренция – вверх

Как отмечают эксперты, выборы-2021 могут показать более высокую конкуренцию, чем пять лет назад, в 2016-м. Тогда конкурс на выборах в Государственную Думу достиг 11 человек на место, подняв конкурентную планку чуть ли не на рекордный уровень. На выборах текущего года эта цифра может быть еще выше. В целом по России 32 партии имеют право выдвигать своих кандидатов, в том числе это и новые партии — «Новые люди», «Зеленая альтернатива». 14 партий могут «выдвигаться» без сбора подписей.

— Мы, действительно, наблюдаем серьёзную политическую конкуренцию по ряду округов – не только в Государственную Думу, но и в региональный парламент, и на выборах муниципального уровня, — подчеркнул заместитель председателя Общественного штаба Кировской области Насими Назаров. – Возрастают и требования и к общественному мониторингу. Политические партии используют различные технологии для привлечения электората, к сожалению, не всегда законные. Задача гражданского общества – добиться неукоснительного соблюдения законодательства и этических норм всеми участниками избирательного процесса, поставить правовой заслон возможным нарушениям.

Общественное наблюдение

В 2018 году законодательно закреплено право назначать наблюдателей в избирательные комиссии от Общественной палаты РФ, региональных и муниципальных общественных палат и общественных советов при федеральных и региональных органах исполнительной и представительной власти.

Общественная палата России уже дала старт общественному мониторингу начавшейся избирательной кампании. В регионах сформированы общественные штабы.

Как рассказал Насими Назаров, на данный момент сформирован пул независимых общественных наблюдателей – 2 700 человек, большая часть из них уже прошла обучение по специальной двухдневной программе.

— Достигнуты договорённости с десятками электоральных экспертов, которые уже включились в работу и будут проводить профессиональный мониторинг всех стадий избирательного процесса, начиная с выдвижения и регистрации кандидатов — до завершения голосования, — отметил Насими Назаров.

Он также сообщил, что планируется увеличить количество мобильных бригад для выезда на избирательные участки. Достигнуты предварительные договорённости с избирательной комиссией Кировской области о монтаже технических устройств для онлайн-трансляции с избирательных участков в дни голосования.

— Важно, чтобы жители области были уверены: их голос будет засчитан за того кандидата, которому он предназначен. Общественные наблюдатели выполнят свои задачи на 100%, — сказал Насими Назаров.

Как распределятся политические силы по итогам выборов, доподлинно не известно. В избирательной гонке есть шансы на победу у многих кандидатов, в том числе у тех, кого принято называть выходцами из народа. Например, в 2020 году главами сельских поселений в Костромской области стали уборщица Марина Угодская и водитель автобуса Сергей Давыденко.