Гороскоп для всех знаков зодиака на пятницу, 23 апреля

Овен (21.03 — 20.04)

У вас в голове будут весь день роиться планы и идеи, но вот как реализовать их будет совершенно не понятно. Постарайтесь сосредоточиться на главном, не отвлекайтесь на фантазии.

Телец (21.04 — 21.05)

В конце недели вы можете дерзнуть и замахнуться на сложные дела. Однако, не рассчитывайте на скорое их завершение – наберитесь терпения. Сегодня будьте осторожнее с деньгами.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Пятница не принесет вам серьезных успехов. Постарайтесь сегодня избегать вопросов связанных с деньгами и бизнесом. Избегайте финансовых рисков.

Рак (22.06 — 23.07)

Завершение недели будет очень насыщенным. У вас запланировано много дел и вы вряд ли в этой круговерти успеете отдохнуть. Кроме того, возможно, близким потребуется ваша помощь.

Лев (24.07 — 23.08)

Возможно сегодня вам придется идти на риск или авантюру. Но они будут оправданными: позволят получить желаемое. Вероятна добрая встреча со старыми приятелями.

Дева (24.08 — 23.09)

В пятницу в делах возможны задержки, препятствия, проблемы. Но вы легко с ними справитесь и от этого настроение лишь улучшится. Вы почувствуете себя всемогущими.

Весы (24.09 — 23.10)

Сегодня у вас есть риск упустить время, предаться прокрастинации. Старайтесь не сидеть без дела и доводить дела до логического итога.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Удачный день для общения, романтики и дружеских посиделок. Сегодня вы легко сможете найти общий язык с теми, кто вам нужен.

Стрелец (23.11 — 21.12)

Сегодня события развиваются не так быстро, как вам хотелось бы. Но за то не возникает серьезных проблем на пути к исполнению желаемого.

Козерог (22.12 — 20.01)

Пятница – отличный день для вашей активности. Появляются важные дела, ставятся сложные задачи, но все вам по силам и вы покажете отличные результаты, которые будут оценены по достоинству.

Водолей (21.01 — 19.02)

Сегодня возможно напомнят о себе старые друзья и вы приятно поведете время в их компании. Они дадут вам важный дельный совет. Прислушайтесь к мыслям, которые прозвучат.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Легко завязываются знакомства. Люди, с которыми вы встретитесь сегодня, со временем могут стать вам настоящими друзьями.