Гороскоп для всех знаков зодиака на субботу, 24 апреля

Овен (21.03 — 20.04)

Постарайтесь сегодня не обращать внимания на досадные неудачи. Хорошего сегодня тоже случиться не мало. Сосредоточьтесь на позитивных событиях.

Телец (21.04 — 21.05)

Вам предстоит интересный, хоть и не самый легкий день. Вам придется решать не только свои проблемы, но возникающие у близких вам людей. Оттого происходящее будет все более захватывающим.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Пятница не принесет вам серьезных успехов. Постарайтесь сегодня избегать вопросов, связанных с деньгами и бизнесом. Избегайте финансовых рисков.

Рак (22.06 — 23.07)

Благодаря упорству вам удастся преодолеть влияние негативных тенденции и добиться успеха. Рассчитывать сегодня можно только на себя: в субботу ни кто не придет вам на помощь.

Лев (24.07 — 23.08)

В субботу вам выдастся возможность пообщаться с новыми интересными людьми, влиться в их компанию, что-то поменять в своей привычной жизни. Ведите себя естественно: вас полюбят таким, какой вы есть.

Дева (24.08 — 23.09)

Вам захочется вести себя не так как обычно, чем вы можете озадачить окружающих. Однако постарайтесь сдержать эти порывы и кардинальных перемен не предпринимать: через пару дней вы можете пожалеть о содеянном.

Весы (24.09 — 23.10)

В этот выходной день успешно могут решиться рабочие вопросы. Вам удастся вывести на чистую воду тех, кто мешает вашему развитию и успеху и легко справиться с ними.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Хороший день для примирения и завершения давних конфликтов. Сегодня вы сможете расположить к себе тех, с кем давно утратили связь не по своей вине.

Стрелец (23.11 — 21.12)

В субботу на вашем пути могут неожиданно возникать преграды, но вы своими решительными действиями легко все преодолеете. А если подойдете к решению вопросов спокойно, с холодным сердцем, то на ум придет самый быстрый и простой вариант решения.

Козерог (22.12 — 20.01)

Постарайтесь избежать хаоса и неразберихи. Следуйте ранее намеченному плану. Избегайте спешки, даже если окружающие люди вас торопят.

Водолей (21.01 — 19.02)

Не спешите действовать. Суббота для вас день: «семь раз отмерь», составь план, изучи его недостатки, продумай, кого взять в союзники. Этот день посвятите планированию.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Не волнуйтесь понапрасну. То, что происходит сегодня, лишь на первый взгляд кажется важным, но время все расставит по местам. В субботу вам нежелательно браться за новые дела, особенно в одиночку.