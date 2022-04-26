Гороскоп на май 2022 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на май 2022 Овен

Звезды советуют Овнам начать май с новых дел. Девизом месяца станет: «Вперед, к новым свершениям!» Достигнуть целей Овнам помогут активность и инициативность. Закрепить результат помогут вновь приобретенные друзья.

Особенно насыщенными будут первые 2 недели мая. В это время можно заняться проектами, которые вы долго откладывали до лучших времен. Успех принесут идеи в финансовой сфере. Не тратьте время на развлечения.

В середине мая у Овнов обострится интуиция. Она поможет как на работе, так и в делах любовных. Вы с легкостью найдете правильные слова в нужный момент.

Гороскоп на май 2022 Телец

Последний месяц весны будет склонять Тельцов к опрометчивым решениям. Это чревато ненужным риском. Не ведитесь на авантюры и сомнительные мероприятия. Выбирайте проверенных людей, учреждения и направления.

Во второй половине на первое место у Тельцов выйдет денежный вопрос. Чтобы не доводить до проблем, относитесь к деньгам практичнее. Избегайте эмоциональных трат и не шикуйте без нужды.

По романтической линии все будет красиво и интересно. Семейные Тельцы наконец получат заслуженное внимание от второй половинки, а свободные – могут рассчитывать на судьбоносную встречу.

Гороскоп на май 2022 Близнецы

Первые дни мая станут для Близнецов ключевыми. События, которые произойдут в начале месяца, определят ваши действия до конца этого года. Бояться не стоит – звезды на вашей стороне. Исполнить мечты и повернуть происходящее себе на пользу помогут ваши решительность и общительность.

Деловые контакты, которые Близнецы заведут в мае, со временем превратятся в дружбу. А финансовые вложения обещают принести прибыль.

В личной жизни все будет не так радужно. В отношениях вам придется больше вкладывать, чем получать. Однако некоторым Близнецам это пойдет только в плюс. Ситуация выровняется к концу мая.

Гороскоп на май 2022 Рак

Звезды рекомендуют Ракам уделить больше времени саморазвитию. Вы долго шли по проторенной дорожке, не замечая, что жизнь меняется. Займитесь, наконец, собой! Новые знания сдвинут вашу карьеру с мертвой точки.

В середине мая возможны проблемы со здоровьем. Чтобы избежать критических последствий, больше двигайтесь и вовремя отдыхайте.

В любовных делах Раков ждут большие искушения. Чтобы не сломать уже построенное, не эмоционируйте, сохраняйте ясность ума. И ваш избранник ответит вам искренней любовью.

Гороскоп на май 2022 Лев

Для Львов май станет месяцем достижений и свершений. Вам советовали быть скромнее? Забудьте об этом до лета. Сейчас любые ваши амбиции имеют право на реализацию.

Первую неделю мая посвятите переоценке ценностей. Возможно, у вас появятся новые приоритеты. В середине месяца у вас будет шанс сменить профессию на более творческую.

Следите за своими расходами. В конце мая денежный поток слегка иссякнет. Как скоро он возобновится, зависит только от вас.

В отношениях для Львов приходит время решительных действий. Если вы планировали перемены в личной жизни, займитесь ими сейчас. Смело признавайтесь в любви – или завершайте старые отношения, если таким был ваш план.

Гороскоп на май 2022 Дева

В мае Девы смогут добиться всего и вся, если не будут по привычке смотреть назад. Расширяйте свои горизонты: решение застарелых проблем может быть весьма неожиданным.

В середине месяца Дев ждут интересные знакомства. Некоторые из них могут перерасти в романтические отношения. Чтобы они принесли вам счастье, не доверяйте словам, а судите по делам.

В карьерных делах расслабьтесь и не торопите события. Идеальный для вас вариант уже на подходе. Обратите внимание на советы друзей и близких.

Также звезды советуют Девам заняться своим здоровьем. Чем раньше вы сделаете это, тем больше вероятность, что оно не подведет вас в критический момент.

Гороскоп на май 2022 Весы

В мае Весам следует проявлять осторожность во всем. Отложите крупные покупки. Лучше потратить деньги на отдых, который вам уже давно необходим. В бумажных делах есть риск нарваться на мошенников.

В карьере ситуация стабильна как никогда. Мелкие проблемы и нестыковки будут решаться сами собой. А в случае возникновения более серьезных вопросов решающим аргументов станет ваш авторитет.

В отношениях все будет складываться замечательно. Вы будете привлекать именно тех, кто нравится вам. Но избегайте лишних обязательств. Все обещания, данные на пике чувств, придется исполнять.

Гороскоп на май 2022 Скорпион

Май для Скорпионов будет крайне разнообразным и богатым на новые знакомства. Вы сможете (если, конечно, захотите) сделать большой шаг вверх по карьерной лестнице. Но если вы решите остаться там, где находитесь – так оно и будет. Ваши позиции сохранятся.

В середине мая вас ожидает финансовый успех. Это может быть как плановая прибавка к зарплате, так и поступления из неожиданного источника.

На личном фронте пока без перемен. Будет и легкий флирт, и романтика, и душевная теплота – но всего в меру. Вспышки чувств подождут до лучших времен. «Парным» Скорпионам звезды настоятельно советуют не давить на своего партнера. Это приведет к обидам и конфликтам.

Гороскоп на май 2022 Стрельцы

Для Стрельцов первая половина мая будет удачнее второй. Поэтому планировать важные дела и события стоит именно на это время.

После 15 мая на работе начнется череда мелких неприятностей. Проблемы будут наваливаться одна за другой. В какой-то момент ком неприятностей достигнет угрожающих размеров. Решить все одним махом не получиться. Справиться с кучей дел помогут только четкое планирование и ваша беспрецедентная работоспособность.

В личной жизни все будет не так уж и плохо. Ваш оптимизм, которые вы не потеряете, несмотря ни на что, будет привлекать противоположный пол. Здоровье тоже не подведет – в мае вы будете находиться на пике формы. Но в конце месяца найдите время для отдыха.

Гороскоп на май 2022 Козерог

Май для Козерогов пройдет в романтическом ключе. Представители этого знака будут необыкновенно удачливы в любовных делах. Семейных Козерогов окружат вниманием и заботой. А тех, кто еще в поиске, ждут интересные встречи. Отношения, начавшиеся в мае, будут недолгими, но яркими.

На работе звезды советуют сделать передышку. Небольшой отдых придаст вам сил для будущих свершений. В том, что «свершать» придется, даже не сомневайтесь. В конце мая на вас свалятся просто горы работы.

Избегайте финансовых искушений. Сейчас деньги лучше копить, чем тратить по пустякам.

Гороскоп на май 2022 Водолей

Водолеям следует избегать переработок. В противном случае их ждут стресс и переутомление, преодолеть которые будет не так-то просто. Бороться с усталостью помогут физические нагрузки и свежий воздух.

Не давайте опрометчивых обещаний и не берите на себя лишнюю ответственность. С кого как, а с вас спросят втройне. В беседах с вышестоящими не умаляйте свои заслуги. Они могут стать поводом для повышения в будущем.

В погоне за успехом не следует забывать про личную жизнь. Уделите время своей второй половинке. Это поможет не только сохранить отношения, но и вывести их на качественно новый уровень. Партнер ответит вас взаимностью.

Гороскоп на май 2022 Рыбы

На первое место для Рыб в мае выйдет материальный вопрос. Не пугайтесь – звезды будут к вам благосклонны. Вы сможете расквитаться с долгами и умножить свои богатства.

Май – благоприятный период, чтобы заняться своей внешностью. Даже самая кардинальная смена имиджа окажется удачной и привлечет к вам внимание приятных людей. А отсюда и до романтики недалеко.

В течение всего месяца Рыбам следует бережно относиться к своему здоровью. Астрологи предупреждают о возможных травмах и обострениях хронических заболеваний.