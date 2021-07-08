Губернатор Кировской области Игорь Васильев наградил выпускников-медалистов

Сегодня, 8 июля, в кировском Детском космическом центре им. В.П. Савиных состоялось торжественное чествование выпускников-медалистов общеобразовательных организаций.

В мероприятии участвовали глава региона Игорь Васильев и первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов.

В этом году по результатам олимпиад вятские вошли в топ-7 регионов по количеству полученных наград. Игорь Владимирович произнес слова благодарности учителям, чья заслуга в успехах учеников безусловна.

– У вас и приятная, и сложная пора: школа окончена, но надо искать работу, – обратился он к выпускникам, приехавшим не только из Кирова, но и из разных районов области. – Через некоторое время будет всем в стране будете управлять вы. Хочу, чтобы вы не разочаровались в выборе профессии.

О дальнейшем пути сами выпускники поделились мыслями с ним во время вручения медалей. Так, Михаил Целоусов хочет окончить химфак и работать в сфере производства медикаментов, Олег Чурин планирует поступить в московский вуз в МФТИ, Полина Кайсина – в стоматологический ВУЗ в Москву, Дмитрий Софронов – в МГУ или СПбГУ, Елизавета Шишкина – стать переводчиком…