Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил десантников с Днём ВДВ

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ! Поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск Российской Федерации!

Вы по праву считаетесь военной элитой и мы гордимся вами. Воины-десантники блестяще подготовлены, сильны духом и всегда готовы выполнить свой служебный долг. Десантники неизменно оказывались на передовых рубежах при защите и отстаивании национальных интересов страны. «Голубые береты» не раз доказывали свою незаменимость и выполняли самые сложные операции в разных горячих точках.

Многие кировчане прошли эту суровую школу и навсегда остались верны своему девизу «Никто, кроме нас!».

Особые слова благодарности в этот день хочется сказать в адрес ветеранов ВДВ — за их большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и за пример верности воинскому долгу, который они подают молодёжи.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, добра и мира!

Губернатор Кировской области

Игорь ВАСИЛЬЕВ