Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил педагогических работников с Днем учителя

Уважаемые педагоги! Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

Учитель – это человек, который во многом определяет жизненный путь каждого из нас: дает знания и навыки, учит добру и справедливости, взаимопониманию, чуткому отношению к окружающему миру.

Образование и воспитание идут рука об руку, они неразрывно связаны между собой. Неслучайно в числе недавних поручений Президента России по развитию сферы образования есть тезис об исключении из законодательства понятия «образовательная услуга». Воспитание – это постоянный, непрерывный труд, начинающийся, казалось бы, с мелочей, – зачастую в ущерб собственным интересам и времени. Вы, дорогие учителя, как никто, знаете это, отдавая ваши талант, мастерство, любовь детям.

Сегодня государство уделяет огромное внимание совершенствованию системы образования. Идет строительство новых школ, начата масштабная программа капитального ремонта учебных заведений, ведется закупка современного оборудования.

В образовательных учреждениях Кировской области открываются центры развития – «Кванториумы», «Точки роста», цифровые «IT-кубы». Задача – обеспечить равный доступ к качественному образованию и создание условий для развития всех детей, независимо от того, где они живут, – в городе или на селе.

Глава государства объявил и о введении национальной системы учительского роста – будут реализованы мероприятия, направленные на повышение престижа профессии.

Сегодня я хочу обратиться со словами огромной благодарности к нашим педагогам, к ветеранам отрасли — несмотря ни на какие трудности, вы остаетесь верны профессии, посвятив свою жизнь воспитанию подрастающего поколения.

Спасибо и молодым специалистам, выбравшим в качестве профессионального пути работу в образовательных организациях: живой ум, готовность подхватывать и внедрять в образовательную систему новые наработки, новые проекты – всё это делает обучение для ребят интересным, насыщенным, увлекательным.

Желаю вам новых творческих идей и их воплощения, талантливых и благодарных учеников, крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Губернатор Кировской области

Игорь ВАСИЛЬЕВ