Губернатор поздравил земляков с Днём России и Днём города Кирова

Уважаемые жители Кировской области!

От всей души поздравляю вас с Днём России и с Днём города Кирова!

Этот день объединяет тех, кто искренне любит свою Родину, гордится её историей, культурным наследием и духовными традициями! Россия – это миллионы граждан и семей, которые создают прочную основу для развития страны и ее процветания, несут ответственность за её настоящее и будущее.

Благополучие нашего государства сегодня зависит от каждого из нас! И только совместными усилиями мы сможем сделать сильнее не только нашу большую страну, но и свою малую родину – Кировскую область и город Киров.

Наш регион и его жители вносят большой вклад в общее дело: в Кировской области реализуются крупные инвестиционные проекты, активно развивается социальная сфера, строятся новые детские сады и школы для того, чтобы каждый ребёнок смог получить достойное образование и в будущем работать на благо своей Родины. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто своим трудом помогает правительству Кировской области укреплять имидж региона в масштабах страны.

Отдельные слова благодарности нашим дорогим ветеранам. В этом году Указом президента России столице региона присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Это высшее признание заслуг наших земляков, которые в тяжелое военное время трудились на предприятиях, лечили в госпиталях раненых, работали на полях колхозов. Крупнейшие предприятия, эвакуированные в наш регион в годы войны, продолжают работать и сегодня, создавая основу экономики Кировской области, высокотехнологичные рабочие места, куда идут работать выпускники наших вузов.

Сбор подписей за присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» стартует 12 июня и в Вятских Полянах. Правительство Кировской области и региональное отделение партии «Единая Россия» готовы оказать всестороннюю поддержку этой инициативе для того, чтобы ещё один город нашего региона получил заслуженное признание в масштабах страны!

Уважаемые жители Кировской области! От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия, чтобы наш регион и его столица процветали и были предметом для гордости, чтобы наши дети росли в достойных условиях, получали хорошее образование! Я желаю каждому из нас гордиться своим городом, областью и страной!

Игорь ВАСИЛЬЕВ, губернатор Кировской области