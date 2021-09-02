ХК «Родина» могут исключить из числа участников чемпионата страны

Кировский хоккейный клуб «Родина» может лишиться права на участие в чемпионате России. Об этом говорится на сайте российской Федерации хоккея с мячом.

В сообщении сказано, что «Родина» не оплатила целевой взнос за организацию и проведение соревнований сезона 2021-2022 годов, предусмотренный регламентом среди команд Суперлиги. Вместе с «Родиной» по тем же причинам может «вылететь» с чемпионата новосибирский «Сибсельмаш». Если долг будет не выплачен до 10 сентября, клубы исключат из чемпионата.

И «Родина», и «Сибсельмаш» неоднократно нарушали сроки оплаты целевого взноса. Однако обе команды все же допускались к соревнованиям под гарантию погашения задолженности в кратчайшие сроки.

Ранее мы писали, что «Родина» завершила выступления на Кубке России.

Фото: vk.com/hcrodinakirov