На поддержку экономики Кировской области в период санкций направят больше миллиарда рублей

19 апреля полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел совещание по вопросам обеспечения стабильной социально-экономической ситуации в Кировской области. О принятых мерах рассказали губернатор Игорь Васильев и члены областного правительства.

Игорь Комаров отметил, что санкции вряд ли будут сняты в ближайшее время. И в новых реалиях экономика региона (и всей страны) нуждается в глубоких структурных изменениях.

— Глава государства Владимир Путин отметил, что правительству России, Банку России и регионам при выстраивании системной работы по развитию экономики и ее отдельных секторов необходимо ориентироваться на то, что санкционное давление на нашу страну сохранится. Уже принят целый ряд решений по поддержке экономической и социальной сферы страны, — подчеркнул полпред.

Игорь Васильев рассказал, что для анализа ситуации и выработки действенных мер в регионе создана межведомственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики. Она работает с 28 февраля. По итогам ее работы составлен План первоочередных действий по обеспечению развития экономики Кировской области в условиях внешнего санкционного давления.

— Анализ состояния дел во всех отраслях проведен. Его результаты отражены в Плане первоочередных действий по обеспечению развития экономики Кировской области в условиях внешнего санкционного давления. Он был утвержден 11 апреля. Региональный План синхронизирован с федеральным документом, — отметил глава региона.

Среди принятых мер – введение моратория на проверки бизнеса, продление сроков действия лицензий и иных разрешительных документов, расширение мер поддержки для предприятий реального сектора экономики.

Так, центр «Мой бизнес» предоставляет предприятиям льготные кредиты под ставку от 3 процентов. Сохраняется и льготное кредитование для МСП. Малые и средние предприятия могут получить микрозаймы до 5 миллионов рублей по ставке 2-10 процентов годовых. Особой популярностью пользуется специальный заемный продукт «Антикризис» до 1 миллиона рублей по 7-процентной ставке. Уже действующие кредиты заемщики могут реструктуризировать. Вся информация о мерах поддержки размещена на сайте «Мой бизнес» в разделе «Антикризис».

Областное правительство ведет работу с федеральным центром по включению предприятий области в федеральный перечень системообразующих организаций. Это позволит крупным предприятиям воспользоваться федеральными мерами поддержки. Также регион готов освободить от уплаты налога на имущество частных инвесторов, реализующих инвестпроекты в Кировской области.

Всего на реализацию антикризисных мероприятий будет направлено более 1 миллиарда рублей.

Председатель правительства Александр Чурин отметил, что огромное внимание в Кировской области уделяется импортозамещению. В ближайшее время правительство планирует запустить сервис «Биржа импортозамещения», на котором будут зарегистрированы все системообразующие предприятия области. Ресурс поможет предприятиям быстрее находить альтернативных поставщиков сырья и комплектующих.

Также Кировская область ведет работу по развитию межрегиональной кооперации с предприятиями Свердловской и Омской областей и Карелии. Уже разработан план продвижения товаров и услуг на международном рынке в странах Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока.

Промышленные предприятия региона могут получить поддержку в региональном Фонде развития промышленности. ФРП предоставляет льготные займы на реализацию инвестиционных проектов. Так, в 2022 году планируется выдать займы с общим бюджетом проектов более 4,5 миллиарда рублей.

О работе социального блока в условиях санкций рассказал первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов. Он отметил, что основной упор сделан на мероприятиях по недопущению роста безработицы, на предоставлении помощи на основании социального контракта и на индексации зарплат бюджетникам.

В приоритете остается и поддержание доходов уязвимых категорий граждан. К ним относятся, в частности, семьи с низким доходом. С апреля такие семьи, воспитывающие детей от 8 до 17 лет, будут получать новое ежемесячное пособие.

Для недопущения роста безработицы в регионе предусмотрены превентивные превентивные меры поддержки занятости граждан, находящихся под риском увольнения. Те, кто уже потерял место, могут быть направлены на оплачиваемые общественные работы. Отдельное внимание уделено содействию занятости молодёжи.

Подводя итоги совещания, губернатор Игорь Васильев подчеркнул, что регион достойно прошел пандемию коронавируса благодаря принятым мерам по укреплению финансовой системы. А значит, сможет пережить и санкции.