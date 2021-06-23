Игорь Олин рассказал о школе будущего и советском наследии

В Кировской области активно строятся новые современные школы, оснащенные мультимедийным оборудованием и комфортными зонами отдыха. Ученики имеют возможность получать качественное и всестороннее образование. А это говорит о возвращении в школу и воспитательной функции.

Средняя школа поселка Вахруши – самая крупная общеобразовательная организация в Слободском районе. Кроме традиционных образовательных программ здесь реализуются программы профильного обучения, ребята углублённо изучают отдельные предметы, есть программы для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

О том, какие задачи стоят перед современной школой, о необходимости не только учить детей, но и воспитывать их в ней, а также о наследии образовательной модели СССР нам рассказал директор образовательного учреждения Игорь Олин.

— Игорь Витальевич, по вашему мнению, школа, как учреждение образования, должна только учить, а всем остальным – нравственностью, патриотическим воспитанием, профориентацией, дополнительным образованием, внешкольными культурными акциями – должна заниматься какая-то параллельная структура, может быть даже в самой школе, что-то типа канувших в Лету пионерии и комсомола?

— По моему мнению, наша (российская) школа традиционно должна заниматься и обучением, и воспитанием. Все задачи, которые перечислены в первом вопросе, являются и школьными задачами. Создание и функционирование детских и молодёжных общественных организаций (объединений) может способствовать их решению. В настоящее время успешно работают Российское движение школьников, региональные организации (например, в нашей области «Юкона»). В нашей школе более 10 лет существует собственное детское и молодёжное общественное объединение «Новая волна». Оно проводит профильные смены, учёбы актива, готовит лидеров ученических коллективов, учит работать в команде. Особое место в последние годы в деятельности «Новой волны» занимает добровольчество. Несколько школьных проектов становились победителями всероссийских конкурсов и получали гранты: «Волонтёры Победы», «Дневник лучшего ученика», «Добрая перемена». Два года подряд «Новая волна» становилась победителем всероссийского конкурса «Лига добровольческих отрядов», а в Кировской области школа признавалась лучшим межмуниципальным ресурсным центром по развитию добровольчества. В то же время мы должны понимать, что в современных условиях школа не является единственным (кроме семьи) институтом воспитания. Воспитывает среда: информация, которую дети черпают из интернета, соцсетей и СМИ; общественная атмосфера и т.д. Создание единообразной структуры по образцу советских пионерии и комсомола (которые, кстати, сейчас как движения существуют — мы, к примеру, сотрудничаем с очень креативными ребятами из областной организации Ленинского комсомола) невозможно в силу того, что в Российской Федерации закреплено идеологическое многообразие. Да это и не нужно. Полезных и нужных организаций может быть много.

— Вы учились в советской школе, а сейчас руководите современной школой. Можете провести сравнение: что поменялось в деле воспитания личности – в худшую, лучшую стороны? Как вы относитесь то ли к утверждению, то ли к мифу, что в советской школе нравственно воспитывали, была идеологическая подоплека, детей просто заваливали кружками, походами, сборами вторсырья, продленкой и т.п., а сейчас дети чуть ли не брошены на произвол судьбы?

— В своих основах российская школа является преемницей советской. Конечно, ушла в прошлое зацикленность на коммунистической риторике, но школа и тогда, и сейчас проповедует ценности добра, взаимопомощи, товарищества, стремления к знаниям и т.п. Мне кажется, возможности ребят в вопросе найти занятие по душе в нашем посёлке даже выросли: помимо обычной общеобразовательной школы есть спортивная школа, музыкальная школа, центр внешкольной работы и районный центр культуры и досуга со своими кружками, две библиотеки, некоторые дети занимаются в спортивных секциях в Кирове или Слободском, благо транспортное сообщение очень хорошее. Главная нынешняя школьная проблема, на мой взгляд, перегруженность учителей, которые одновременно выполняют роль классных руководителей. В советские времена была определена педагогическая ставка — 18 учебных часов в неделю, зарплата, на которую могла поддерживать приемлемый, средний по советским меркам, уровень жизни. И учитель всегда имел время поговорить с детьми по душам, дойти до мест, где они пребывали, вникнуть в их индивидуальные особенности. За последние годы государство решало проблему низких зарплат педагогов, продвинулось на этом пути, но по факту установилось положение, что относительно выросшие зарплаты выросли в том числе за счёт увеличения педагогической нагрузки. Нагрузка за 30, а то и за 40 часов — распространённое сегодня явление. В этих условиях всё приходится делать бегом, страдает качество воспитательной работы.

— А может, вообще все это воспитание и формирование личности помимо получения знаний, надо переложить на родителей. Пусть учат, отвечают, нанимают психологов, водят в секции?

— Родители теперь другие. Если в советскую эпоху большинство целиком полагались на авторитет школы, то сегодня многие огромное внимание уделяют вопросам развития детей, самостоятельно подбирая для них те или иные направления. Выросла требовательность родителей к школе, иногда это ведёт к конфликтам, но при стремлении сторон найти компромисс – это обстоятельство не критично. Родители, которые много занимаются своими детьми, вызывают уважение, и, конечно, для школы это помощь и поддержка.

— Какой должна быть, в вашем понимании, идеальная школа будущего в смысле формирования личности ребенка?

— Идеальная школа будущего должна, по моему мнению, быть внешне красивой, привлекательной, с просторными помещениями, с местами для релаксации. Среда воспитывает, и когда наши дети учатся в две смены, в переполненных классах, в зданиях 1940-х-1960-х годов, с облупленными мрачными стенами, ходят по школьным дорожкам, с которых от ветхости исчез асфальт, видят школьных рабочих, которые вместо использования современной техники занимаются примитивным ручным трудом (условно: лопата вместо снегоуборщика), то наши дети привыкают к такому порядку жизни и воспроизводят его взрослыми. Дистанционные технологии органично вольются в образовательные программы, но школа как место очного общения сверстников, учеников и детей останется. Я прогнозирую, что начнёт видоизменяться классно-урочная система. Будут разнообразные непостоянные коллективы для изучения того или иного модуля, проведения тех или иных мероприятий, дел, реализации проектов. Система оценивания должна быть более лояльной, кроме знаний на ЕГЭ школа должна ценить другие достижения детей: социальные, творческие, спортивные и др.

— Что и как можно и нужно изменить, чтобы улучшить систему формирования личности ребенка, как в рамках школы, так и вне ее?

— Как ни странно, государство должно снова научиться доверять школе. За последние годы была внедрена практика тотального контроля, мелочной регламентации деятельности школ со стороны как органов управления образованием, так и различных надзорных органов. Идут бесконечные проверки, базирующиеся на количественных показателях, в том числе в области воспитательной работы — именно здесь они порою бесполезны, а то и вредны. Они вынуждают школу лукавить, заниматься второстепенными, иногда откровенно бюрократическими делами, оказывать нажим на педагогов, а те, в свою очередь, оказывают его на учеников. Как сказал Януш Корчак, всё, что в школе достигается дрессировкой, нажимом, насилием, — непрочно, неверно и ненадёжно. В сфере воспитания важны качественные оценки, доступные непосредственно сотрудникам данной образовательной организации. Только внутри школы существует воспитательная система, исходя из понимания которой должен работать педагогический коллектив.