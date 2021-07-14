Игорь Васильев ознакомился с работой предприятий Вахрушей

Сегодня губернатор Кировской области Игорь Васильев встретился с коллективами градообразующих предприятий Вахрушей.

«Вахруши-Юфть» — одно из ведущих предприятий кожевенно-обувной отрасли региона. Его история насчитывает почти 200 лет. В ассортименте — свыше 80 видов кожи, ежегодно выпускается свыше 430 тыс. кв. м. продукции. В модернизацию производства вкладываются десятки миллионов рублей. В 2022-2024 гг. ожидается рост производства на уровне 5-10%.

«Вахруши-Литобувь» входит в ТОП-5 крупнейших российских производителей рабочей обуви.

Благодаря включению в перечень системообразующих предприятий области, в прошлом году оно получило федеральную субсидию на возмещение недополученных доходов по кредитам — 76 млн рублей.

«Условия предоставления кредита выполнены, численность коллектива не только сохранена, но и увеличена», — прокомментировал Игорь Васильев.

Сотрудники предприятий попросили губернатора помочь в благоустройстве зоны отдыха около поселкового пруда. Он пообещал в кратчайшие сроки решить этот вопрос.