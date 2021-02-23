Игорь Васильев поздравил кировчан с 23 февраля

«В этот день мы чтим подвиг русского солдата»

Уважаемые жители Кировской области!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля – это праздник мужественных и сильных людей, тех, кто гордится своей Родиной и готов защищать её интересы, преданно служит Отечеству! В этот день мы чтим подвиг русского солдата, отдаём дань глубокого уважения нашим дорогим ветеранам, участникам боевых действий, труженикам тыла и тем, кто погиб, защищая свою Отчизну.

Жители Кировской области с глубоким уважением относятся к подвигам своих земляков, отстоявших свободу и независимость Родины, к тем, кто сегодня защищает границы нашей страны. Мы возлагаем большие надежды на наше подрастающее поколение – будущих защитников Отечества, которые продолжат славные традиции русского воинства.

Защита Родины всегда была почётной обязанностью и священным долгом, делом чести каждого патриота. Каждый из нас своим трудом вносит вклад в преумножение славы нашей страны, и любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, прежде всего – защитник своего Отечества.

От всей души желаю жителям Кировской области благополучия и мира, здоровья и успехов во всех начинаниях. С праздником! С Днём защитника Отечества!

Игорь Васильев, губернатор Кировской области