Игорь Васильев поздравил жителей Кировской области с Международным днем защиты детей

Дорогие жители Кировской области!

Примите искренние поздравления с Международным днем защиты детей!

Защита жизни, здоровья и прав детей, создание условий для развития их талантов – приоритет работы правительства Кировской области.

Сегодня мы делаем все возможное для того, чтобы у каждого ребенка, вне зависимости от места его проживания, была возможность получить достойное образование, высокий уровень медицинской помощи, создаем комфортные условия для развития его способностей.

Мы строим новые детские сады, открываем школы, в том числе и в районах региона, ремонтируем детские лечебные учреждения, открываем «Кванториумы» и «Точки роста», чтобы помочь каждому ребенку определиться со своими интересами и будущей профессией.

Сегодня особые слова благодарности нашим педагогам и воспитателям, которые делятся с нашими детьми своим опытом и передают необходимые знания. Спасибо за ваше терпение и неравнодушное отношение!

В День защиты детей желаю, чтобы у каждого ребенка было счастливое и беззаботное детство! Чтобы взрослые поддерживали начинания детей, поощряли их достижения и гордились успехами каждого ребенка!

Игорь Васильев,

губернатор Кировской области.