Игорь Васильев предложил снизить налоговые ставки для предпринимателей

Губернатор Кировской области Игорь Васильев выступил с инициативой снизить налоговые ставки для предпринимателей.

Депутаты ОЗС рассмотрят законопроект на июльском заседании.

Весной на встрече с предпринимателями глава региона рассказал о проведении анализа ранее принятых законов о налоговых преференциях для субъектов малого и среднего предпринимательства. По его итогам будет принято решение о введении новых мер поддержки.

«Кировские предприниматели активно включились в прививочную кампанию. Они предоставляют площади для размещения мобильных прививочных пунктов, размещают листовки и баннеры, проводят собрания в коллективах. Для их поддержки принято решение снизить налоговые ставки для применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) и по налогу на имущество организаций», — прокомментировал инициативу Васильев.

Законопроект предлагает установить по УСН ставки по объекту налогообложения «доходы» в размере 3%, а по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» — 7,5%.

Воспользоваться новыми ставками по УСН смогут предприниматели из наименее восстановившихся отраслей экономики, предприятия народных художественных промыслов, по розничной торговле обувью, дополнительного образования и др. Общее количество налогоплательщиков может составить около трёх тысяч.

Пониженные налоговые ставки смогут применять организации и ИП при условии, что по итогам налогового периода текущего года они обеспечат не менее 70% от этих видов предпринимательской деятельности в структуре получаемых доходов.

Законопроектом предлагается снизить с 1,6% до 1,4% ставку по налогу на имущество организаций на налоговый период 2021 года.

«В продолжение системной политики правительства в отношении предпринимателей, которые несут обязательства по содержанию торгово-офисных площадей и оплате коммунальных услуг в непростой экономической ситуации, законопроектом на 2021 год предусматривается снижение налоговой ставки по налогу на имущество организаций по данным объектам с 1,6% до 1,4%»,- пояснили в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли.

Действие закона предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января по 31 декабря текущего года.