Игорь Васильев призвал кировчан пройти вакцинацию

Губернатор Кировской области обратился к жителям с просьбой как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса. Это необходимо сделать, чтобы уберечь себя и своих родных от тяжелых форм заболевания.

— Уважаемые жители региона! Обращаюсь к вам с просьбой позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких! Число заболевших коронавирусом продолжает расти. Не снижается число пациентов в тяжелом состоянии и в реанимации, — сказал Игорь Васильев. — Единственное, что может остановить рост заболевших – масштабная прививочная кампания. Сделать прививку необходимо для того, чтобы снова не пришлось возвращаться к ограничениям прошлого года. Все мы помним, как непросто далась самоизоляция для каждой семьи!

По словам главы региона, среди пациентов в крайне тяжелом состоянии нет вакцинированных. И это еще раз доказывает эффективность прививки.

Отметим, что в связи с ростом заболеваемости ряд регионов вновь ввели антикоронавирусные ограничения. Среди них Москва, Московская область, Санкт-Петербург, ХМАО, Карелия, Марманская и Ивановская области, а также Бурятия. Далеко не везде речь идет о локдауне. Так, например, в Ивановской области введен режим самоизоляции для приезжих, не прошедших вакцинацию.

В Кировской области на 15 июня выявлено 109 новых случаев COVID-19.