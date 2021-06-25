Игорь Васильев: проблемный дом на Маклина планируется сдать летом

В ходе прямой линии 24 июня губернатор рассказал о завершении строительства долгостроя на Маклина, 60а. По словам Игоря Васильева, сдача дома в эксплуатацию запланирована на текущее лето.

Строительство 16-этажки на Маклина началось в 2015 году. Сдать дом изначально планировалось в 2016-м, однако сроки неоднократно переносились. Позже при участии областного минстроя и привлеченного инвестора строительство возобновилось.

В настоящее время работы близятся к завершению. В скором времени он будет сдан, и жильцы наконец-то получат свои квартиры.

— По этому дому вопрос решен. Работы ведутся. Они близки к завершению, — сказал Игорь Васильев.

На сегодняшний день в доме на Маклина устанавливают входные двери, штукатурят подземную парковку и благоустраивают окружающую территорию.

Напомним, что в 2021 году сданы уже 2 проблемных дома: в переулке Гороховском, 21 в Кирове и в на улице Советской, 47а в Слободском. Также на этот год запланирована сдача дома на Широтной, 1 в областном центре.