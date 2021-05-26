Игорь Васильев провёл встречу с предпринимателями

В центре «Мой бизнес» состоялась встреча губернатора Игоря Васильева с предпринимателями региона.

Общение приурочили к празднику — Дню российского предпринимателя, но разговор касается наболевших тем. В том числе сложностей организации работы в пандемию, проблем с поиском работников, непрогнозируемого роста цен на материалы, с которым, например, столкнулись недавно строители.

Разговор идёт очень откровенный, подробности от КП последуют.

Губернатор также призвал собравшихся активнее вакцинироваться. В том числе, и для нормальной работы своих проектов.