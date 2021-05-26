Игорь Васильев провёл встречу с предпринимателями

В центре «Мой бизнес» состоялась встреча губернатора Игоря Васильева с предпринимателями региона.
Общение приурочили к празднику — Дню российского предпринимателя, но разговор касается наболевших тем. В том числе сложностей организации работы в пандемию, проблем с поиском работников, непрогнозируемого роста цен на материалы, с которым, например, столкнулись недавно строители.
Разговор идёт очень откровенный, подробности от КП последуют.
Губернатор также призвал собравшихся активнее вакцинироваться. В том числе, и для нормальной работы своих проектов.
«Недавно в интервью меня спросили о том, что я думаю по поводу стимулирования для тех, кто сделал прививку. В некоторых регионах за это можно получить машину, — отметил губернатор. — Считаю, что такая постановка вопроса неправильная. Вакцинация — это, в первую очередь, ответственность перед своей семьёй и возможность работать».