Игорь Васильев вновь призвал кировчан соблюдать антиковидные меры

Сегодня губернатор области Игорь Васильев с рабочим визитом посетил завод «Маяк». Он ознакомился с производством и встретился с трудовым коллективом.

Одной из основных тем беседы стала ситуация с коронавирусом. По словам губернатора, пережить первую и вторую волну без серьёзных проблем региону помогло, в том числе, соблюдение мер профилактики.

«Они простые — носим маски, дезинфицируем руки, соблюдаем социальную дистанции, измеряем температуру, а в случае необходимости сразу же обращаемся к врачу», — сказал Васильев.

Кроме того, глава региона считает важным информировать население о необходимости вакцинации и о пользе, которую она принесёт в борьбе с коронавирусом. По его убеждению, люди должны верить специалистам, а не слухам.