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Игрушки кировской мастерицы стали лучшими на всероссийском конкурсе

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

Дворянская игрушка, изготовленная мастерицей из Кировской области, победила на первом всероссийском конкурсе-фестивале «Русская народная игрушка». Об этом сообщили в областном Центре развития туризма.

Конкурс проходил в Казани. На нем были представлены работы мастеров и мастериц из 14 регионов России.

Игрушки кировской мастерицы стали лучшими на всероссийском конкурсе

От Кировской области участницей конкурса стала Аниса Сизова. Она привезла в Казань коллекцию дворянской игрушки. Среди работ кировчанки – «Лошадка-качалка», свистулька «На северном волке» и «Доярка Зоя с коровой».

Игрушки кировской мастерицы стали лучшими на всероссийском конкурсе

Жюри признало вятские поделки одними из лучших. Аниса получила диплом лауреата I степени в номинации «Глиняная игрушка». Сейчас работы кировской мастерицы участвуют в выставке изделий финалистов в культурном центре имени А.С. Пушкина в Казани.

Игрушки кировской мастерицы стали лучшими на всероссийском конкурсе

Аниса Сизова – ученица знаменитой мастерицы Нины Колчиной из деревни Дворяне Яранского района. В свое время Нина Колчина возродила традицию создания дворянской игрушки. Сегодня глиняные свистульки, звери и птицы, расписанные в бело-голубые цвета, известны по всей России.  

Фото: t.me/visitkirov

Игрушки кировской мастерицы стали лучшими на всероссийском конкурсе

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Юлия Зорина