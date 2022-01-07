Информация о заходе волков на территорию Кировской области не подтвердилась

Версия о том, что стая диких зверей, которую видели в посёлке Сява Нижегородской области, направилась в Шабалинский район, оказалась несостоятельной.

— В западных районах Кировской области ситуация с численностью волков стабильная, заходов хищников в населённые пункты региона нет. На данный момент охотники Шабалинского района в лидерах по отстрелу волков, — сообщили в Управлении охраны животного мира Кировской области.

Переживать жителям региона не стоит. Ситуация находится под контролем специалистов.